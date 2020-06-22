亞泥超前部署 針對花蓮礦權展延案主動啟動原住民諮商

亞泥（1102）針對爭議多時的花蓮新城山礦權展延案，今（22）日正式宣布將主動啟動原住民諮商，一方面釋出溝通善意，二方面希望藉此徹底解決礦權展限的相關爭議。諮商過程可能耗時一年半載，但期間亞泥花蓮礦區仍可繼續運作，公司營運不受影響。

亞泥總經理李坤炎今天強調，就法律面來看，亞泥不必要這麼做，但出於善意與和諧等考量，亞泥願意超前部署，按照原住民族基本法（簡稱原基法）的精神，啟動原住民諮商同意程序。

此事起源於亞泥位在花蓮新城山礦場的礦權，原本2017年底到期，亞泥於2016年向經濟部申請展延，隔年獲得經濟部核發20年礦權展延。但引發環團及當地居民不同意見，經向行政院提起訴願遭駁回後，又向台北高等行政法院提起行政訴訟。

台北高等行政法院去年中判決原民勝訴，認為礦權展限應踐行原基法的諮商同意權，撤銷經濟部原處分，等於亞泥的礦權展延申請必須重新再來。對此，亞泥堅持現行礦業法規定礦權展限並不適用原基法相關規定，決定繼續上訴。

惟亞泥今天態度大轉彎，宣布主動啟動原住民諮商，預計將耗時一年半載，而這段期間，亞泥花蓮廠的礦區仍可繼續運作，公司營運不致受到影響。

後續流程，亞泥將於近日送件到鄉公所，提前中央原民會和地方鄉公所諮詢，諮商主體為當地的玻士岸部落居民，初期階段將舉說明會與公聽會，與當地原住民做溝通，最後由部落召開正式會議進行投票，爭取超過二分之一出席、並獲得二分之一同意後通過。

李坤炎表示，從法律面來看，並沒有規定亞泥必須做原住民諮商。過去一段時間，亞泥持續與當地部落居民進行法外的溝通，展開三方會談。但為了徹底解決立場對立局面，亞泥願意釋出善意，超前法律部署，主動啟動具法律效力的原住民諮商。

至於諮商如果沒過對於公司營運的可能影響？李坤炎強調，亞泥除已建置完善的環保、水保、和礦場安全系統外，也全力配合主管機關依法定期監督與檢查，公司很有信心，雙方諮商一定可以找到共識，順利過關。

亞泥明天將舉行股東常會，由董事長徐旭東親自主持，針對亞泥啟動原住民諮商案，可望有更進一步宣誓與說明。