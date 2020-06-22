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疫情衝擊快撐不住！ 雄獅旅遊旗下事業體申請經濟部補助

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部今（22）日宣布通過49項「小型企業創新研發計畫」研發經費補助，可望帶動逾新台幣7,127.6萬元的研發投資，其中逾3,000萬元為因應疫情加碼補助，49家受補助企業當中，驚見雄獅旅遊旗下的欣傳媒。聯合報系資料照
經濟部今（22）日宣布通過49項「小型企業創新研發計畫」研發經費補助，可望帶動逾新台幣7,127.6萬元的研發投資，其中逾3,000萬元為因應疫情加碼補助，49家受補助企業當中，驚見雄獅旅遊旗下的欣傳媒。聯合報系資料照

經濟部今（22）日宣布通過49項「小型企業創新研發計畫」研發經費補助，可望帶動逾新台幣7,127.6萬元的研發投資，其中逾3,000萬元為因應疫情加碼補助，49家受補助企業當中，驚見雄獅旅遊旗下的欣傳媒。

經濟部中企業表示，此次會議審議通過的49項「小型企業創新研發計畫」包括：服務領域2項、機械領域6項、電子領域3項、資通領域1項、民生化工領域4項、生技製藥領域4項，以及創新技術/應用18項、創新服務11項。

經濟部中企處指出，此次審議通過的計畫，將帶動受補助廠商投入研發經費逾7,127.6萬元，其中為因應疫情受衝擊中小企業，提供額外加碼補助經費3,086.4萬元，以協助維持其核心技術及商業模式創新能力，預期將可誘發中小企業投入更多研發人力，促進研發人才的培育及研發能力的累積。

根據統計，SBIR計畫自88年2月開始推動至今，累計通過執行7,351件創新研發計畫，政府補助金額逾120億6,063.0萬元，並帶動中小企業投入研發經費近227億8,133.4萬元，對於提高我國中小企業技術水準、提升我國產業的競爭力、及傳統產業的升級轉型，有相當的助益。

經濟部

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