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專家：美中緊張關係趨緩 人民幣維持區間震盪

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
交通銀行台北分行認為，長期來看，中美利差擴大有助於人民幣走勢止穩。(本報系資料庫)
交通銀行台北分行認為，長期來看，中美利差擴大有助於人民幣走勢止穩。(本報系資料庫)

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋22日發表人民幣市場周評指出，中美高級官員上周於夏威夷進行會晤，在中美關係緊張的當下，保持溝通大門的敞開尤其重要。本次會面市場多數仍給予正面評價，即便無具體協議或措施，仍顯示中美關係有所緩和。

展望後市，二波疫情重燃的壓力雖仍在，但長期來看中美利差的擴大依舊有助於人民幣走勢止穩。

上周市場消息好壞參半，投資人情緒亦隨著來回反覆。自周初聯準會宣布將開始買進企業債後，緊接公布的美國5月零售銷售也創史上單月最高漲幅，寬鬆舉措和良好數據雙雙激勵美股反彈。可惜的是在投資人情緒轉趨樂觀的同時，北京和美國確診人數卻陸續激增，對疫情捲土重來的擔憂推升避險買盤，美指緩步走強回到97之上，人民幣周間漲幅轉眼歸零。

後續人民幣盤勢雖因中美夏威夷會談的消息而有所提振，惟邊際效應已明顯遞減，最終離岸人民幣對美元(USDCNH)周線微升約30點，收在7.0745元，升值幅度0.04%；在岸人民幣對美元(USDCNY)周線升值56點，收在7.0710元，升值幅度0.08%。

境內貨幣市場方面，資金面收緊，大行融出減少，尤其搭配稅期、逆回購連續空窗等因素，利率走勢緩步墊高，以跨季兩周內期限漲幅最大，其中隔夜水平已拉升至2.20%附近。

而在公開市場方面，周初人行減量續做中期借貸便利(MLF)，利率依舊持平於2.95%，與整個6月的7,400億元到期量相比，本次僅開展人民幣2,000億元，減少主因可能礙於操作利率偏高，造成需求減弱。

不過人行為維持半年末流動性平穩，仍同步開展一周與兩周的逆回購交易，以緩和市場緊張情緒，累計單周淨回籠1,600億元。境外市場方面，因時序接近半年末，短端需求增加，CNH Hibor(香港人民幣拆放利率)周線緩升，同業拆款報價亦然。掉期方面，人民幣流動性相對偏緊，反觀美元資金不僅短端氾濫，中長端供給也未見緊張，整體掉期曲線呈水平上移。

另外，上周國務院常務會議中提到，須加大貨幣金融政策支持實體經濟力道，並綜合運用降準、再貸款等工具，保持流動性充裕。而隔日人行行長易綱則表示，針對疫情期間的金融支持政策具有階段性，總量須適度，並考慮政策工具的適時退出。

從近期官員談話判斷，未來流動性將加強導向實體經濟面，直通企業端，而非僅於金融機構間流轉。同時對市場發出收緊信號，即資金寬鬆並非永久不變，依疫情趨緩程度，監管將適時收回貨幣政策工具，提醒市場不要過度放大槓桿的用意明顯。

人民幣 疫情

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