端午節將至市場交易熱絡 標檢局：市場磅秤合格率99.9%

四天端午節連假即將到來，民眾赴市場或大型量販店採買的情況較平日更熱絡，經濟部標檢局為確保交易磅秤的計量準確，已於近期完成端午節前的市場磅秤專案檢查，今（22）日表示，檢查結果合格率達99.9%，民眾可以安心採買過端午。

標檢局指出，該專案檢查是針對全國各地生鮮超市、傳統市場、大型量販店及超級市場等263個處所使用的磅秤進行抽檢，總計檢查7,983台磅秤，合格7,979台，不合格4台（均超出檢查公差，1台消費者會吃虧、3台消費者佔便宜），檢查不合格的磅秤均已加貼「停止使用」單，以確保不合格磅秤不再被使用，保障買賣雙方權益。

標檢局局長連錦漳表示，為確保磅秤計量準確，標檢局仍將持續實施全國各地磅秤檢查，同時呼籲民眾在購物時，若發現交易的磅秤沒有黏貼「同」字檢定合格單或疑似斤兩不足情形，可向標檢局或所屬各分局申訴檢舉，電話：02-23434567（代表號），標檢局將立即派員處理，以保障消費者權益。