快訊

人在東京想北韓？日本「朝鮮學校」的仇恨夾縫裡異邦人

影／畫面曝光！台中媽持刀砍女兒3刀 外公急抱孫女就醫

企業先僱後訓29歲以下青年 政府給訓練補助10.8萬元

經濟日報 / 記者陳素玲／台北即時報導

畢業求職旺季來臨，為降低新冠肺炎疫情對就業市場衝擊，勞動部今（22）日再宣布協助青年就業方案，即日起加碼補助「青年就業旗艦計畫」，企業可以根據自己的用人需求，先僱用15至29歲青年，由職場導師進行在職訓練，亦即先僱後訓，政府每個月給訓練補助，如果企業給薪3萬元以上，最高可領取1.2萬元9個月，總計10.8萬元，方案將實施到明年6月底。

勞動部因應畢業季推出一波波就業協助方案，之前已陸續針對應屆畢業生就業提供獎勵金，鼓勵畢業生投入職場「先求有再求好」，若9月底前先就業，最高可領3萬元穩定就業獎勵金，如果是投入特定產業（如辛苦製造業、照顧服務產業等），最高甚至可領10.8萬就業獎勵金，畢業生就業同時符合上述兩者方案，合計可領13.8萬元。

本周勞動部再宣布針對企業獎勵方案，推出「青年就業旗艦計畫」加碼版，鼓勵企業端自己訓練自己要的人才，採「先僱後訓」，直接僱用後在工作崗位同時訓練「on-job-training」，每訓練一名青年，最高可獲補助訓練費用10.8萬元，除了讓希望強化職場技能的青年，可直接在工作崗位學習職場專業力，企業更可利用補助計畫，培育更多產業發展所需的年輕人才。

勞動部表示，為鼓勵企業釋出更多優質職缺，提供青年參訓，自即日起至110年6月30日，若企業對29歲以下青年先僱後訓，並且每月薪資達2.8萬元，勞動部每月補助企業1.2萬元訓練費用，最多三個月；若是企業給學員薪資為2.8萬-3萬元，每月1.2萬元可加碼領到六個月；若月薪達3萬元以上，訓練補助可更延長領到九個月，等於每訓練1名青年最高可獲補助訓練費用10.8萬元。

勞動部說明，「青年就業旗艦計畫」提供青年「做中學」的工作崗位訓練，鼓勵用人單位「自己的員工自己訓練」，協助企業打造新血、培訓優質生力軍。而讓青年朋友相當放心的是，計畫特別安排了「職場導師制」，依訓練課程規劃並進行個別指導，青年除了工作所需的專業能力，更能學習實務知識、技術與正確工作態度，減少學用落差及職場適應上的困難。

勞動部表示，由於本次疫情對國內企業營運及就業市場均造成一定影響，又適逢應屆畢業生於6、7月投入就業市場，為增加企業辦訓意願，提供青年更多的訓練崗位及就業機會，申請本計畫之企業可按月請領訓練費用款項，並以最簡便的方式協助企業申請。

有意願的企業或青年朋友，如果想進一步瞭解「青年就業旗艦計畫」擴大補助內容，可撥打24小時免付費客服專線0800-777-888，將由專人提供諮詢服務，亦可至勞動部「勞動部因應嚴重特殊傳染性肺炎協助專區」（https://www.wda.gov.tw/cp.aspx?n=17C36B0EEE3BA5B8）及「台灣就業通網站」（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢，或電洽勞動部勞動力發展署所屬各分署，瞭解更多相關資訊。

勞動部 職場 疫情

延伸閱讀

企業幫青年「練工夫」最高可獲勞動部10.8萬補助

畢業生流向調查 挨批淪為形式

畢業生流向調查淪形式 學者：看不出青年就業困境

影／蓬萊國小畢業生帆船海上巡禮 驚呼「黑潮」水真黑

相關新聞

端午節將至市場交易熱絡 標檢局：市場磅秤合格率99.9%

四天端午節連假即將到來，民眾赴市場或大型量販店採買的情況較平日更熱絡，經濟部標檢局為確保交易磅秤的計量準確，已於近期完成...

永豐餘拍板兩子公司釋股 催生台灣民生消費品上市龍頭

永豐餘（1907）多元布局開花結果，今（22）日股東會通過旗下「永豐餘消費品實業」和「永豐餘工業用紙」等兩大旗艦子公司啟...

1500家業者須登錄化學物質 環保署輔導櫃檯專案處理

為建立我國化學物質風險控管基礎，毒管法規定，輸入或製造既有化學物質每年達一定數量業者，應依規定期限向環保署申請登錄化學物...

專家看本周指標／全球經濟復甦 言之過早

新冠疫情爆發以來，公衛專家不斷警告過早解除管制可能導致爆發第二波疫情。美國聯準會研究也發現，美國在1918年西班牙流感肆...

國內汽油連八漲 98無鉛破25元

由於美國本土頁岩油再創低、沙國7月減少亞洲供油等因素，國際原油持續回升，國內油價已經連八周漲價！中油自明（22）日凌晨零...

油價連八漲！下周汽、柴油每公升再漲0.3元

本周受美國本土頁岩油7月產量續創2年新低、沙烏地阿拉伯7月減少供應亞洲合約貨油等因素影響，帶動國際原油價格上揚，台灣中油...

台灣168／工具機上月出口減43％

台灣機械公會發布2020工具機5月出口1.82億美元，年減43.4%，累計前五月機械設備出口值為103.1億美元，較去年...

熱門新聞

最快明年上市…蘋果攻折疊機 台廠供應鏈振奮

台新金全面退出彰銀董事會 有三層意涵

高通下單 台積5奈米產能塞爆

生技喜連來 再迎百億授權案

台新賣股 想跟進「李世聰模式」

武漢弘芯半導體執行長蔣尚義傳退意 轉型計畫恐生變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。