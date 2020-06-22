企業先僱後訓29歲以下青年 政府給訓練補助10.8萬元

畢業求職旺季來臨，為降低新冠肺炎疫情對就業市場衝擊，勞動部今（22）日再宣布協助青年就業方案，即日起加碼補助「青年就業旗艦計畫」，企業可以根據自己的用人需求，先僱用15至29歲青年，由職場導師進行在職訓練，亦即先僱後訓，政府每個月給訓練補助，如果企業給薪3萬元以上，最高可領取1.2萬元9個月，總計10.8萬元，方案將實施到明年6月底。

勞動部因應畢業季推出一波波就業協助方案，之前已陸續針對應屆畢業生就業提供獎勵金，鼓勵畢業生投入職場「先求有再求好」，若9月底前先就業，最高可領3萬元穩定就業獎勵金，如果是投入特定產業（如辛苦製造業、照顧服務產業等），最高甚至可領10.8萬就業獎勵金，畢業生就業同時符合上述兩者方案，合計可領13.8萬元。

本周勞動部再宣布針對企業獎勵方案，推出「青年就業旗艦計畫」加碼版，鼓勵企業端自己訓練自己要的人才，採「先僱後訓」，直接僱用後在工作崗位同時訓練「on-job-training」，每訓練一名青年，最高可獲補助訓練費用10.8萬元，除了讓希望強化職場技能的青年，可直接在工作崗位學習職場專業力，企業更可利用補助計畫，培育更多產業發展所需的年輕人才。

勞動部表示，為鼓勵企業釋出更多優質職缺，提供青年參訓，自即日起至110年6月30日，若企業對29歲以下青年先僱後訓，並且每月薪資達2.8萬元，勞動部每月補助企業1.2萬元訓練費用，最多三個月；若是企業給學員薪資為2.8萬-3萬元，每月1.2萬元可加碼領到六個月；若月薪達3萬元以上，訓練補助可更延長領到九個月，等於每訓練1名青年最高可獲補助訓練費用10.8萬元。

勞動部說明，「青年就業旗艦計畫」提供青年「做中學」的工作崗位訓練，鼓勵用人單位「自己的員工自己訓練」，協助企業打造新血、培訓優質生力軍。而讓青年朋友相當放心的是，計畫特別安排了「職場導師制」，依訓練課程規劃並進行個別指導，青年除了工作所需的專業能力，更能學習實務知識、技術與正確工作態度，減少學用落差及職場適應上的困難。

勞動部表示，由於本次疫情對國內企業營運及就業市場均造成一定影響，又適逢應屆畢業生於6、7月投入就業市場，為增加企業辦訓意願，提供青年更多的訓練崗位及就業機會，申請本計畫之企業可按月請領訓練費用款項，並以最簡便的方式協助企業申請。

有意願的企業或青年朋友，如果想進一步瞭解「青年就業旗艦計畫」擴大補助內容，可撥打24小時免付費客服專線0800-777-888，將由專人提供諮詢服務，亦可至勞動部「勞動部因應嚴重特殊傳染性肺炎協助專區」（https://www.wda.gov.tw/cp.aspx?n=17C36B0EEE3BA5B8）及「台灣就業通網站」（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢，或電洽勞動部勞動力發展署所屬各分署，瞭解更多相關資訊。