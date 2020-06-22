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永豐餘拍板兩子公司釋股 催生台灣民生消費品上市龍頭

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導
永豐餘董事長何奕達。記者曾仁凱／攝影
永豐餘董事長何奕達。記者曾仁凱／攝影

永豐餘（1907）多元布局開花結果，今（22）日股東會通過旗下「永豐餘消費品實業」和「永豐餘工業用紙」等兩大旗艦子公司啟動上市前釋股作業，未來將催生台灣最大的民生消費品上市公司。

永豐餘今天舉行股東會，董事長何奕達表示，今年初就碰上新冠肺炎疫情，到今天為止，沒人有把握疫情何時結束。而且未來進入後疫情時代，將對生活型態、工作型態、供應鏈運作方式，造成影響與改變。永豐餘將持續透過多元布局，把風險降到最低。

永豐餘已轉型為控股公司，而投控的使命就是孵化小金雞，對於已經成熟的子公司規劃分割獨立上市，一方面希望透過多元籌資管道，支持各子公司加速轉型成長。另方面隨着子公司上市回收部分資金，可以重新投入做下一輪投資，終極目標希望提升整體投控的經營績效。

永豐餘今天股東會通過旗下「永豐餘消費品實業」和「永豐餘工業用紙」等兩家旗艦子公司的上市前釋股作業，正式朝掛牌目標邁進。

其中永豐餘消費品實業目前資本額約24.1億元，主要業務為家用紙品和潔品，包括大家耳熟能詳的五月花、柔情、得意、橘子工坊等家用品牌，預計第3季展開釋股作業，並申請公開發行，按照時程計算，最快明年底有機會達成上市目標，未來上市後，營收規模將超越康那香、花仙子、毛寶等，成為台灣最大的民生消費品上市公司。

至於永豐餘工業用紙，主要業務為永豐餘在台灣的工紙事業，因為還有組織重組要前置作業，可以要到明年才會進行釋股作業，時間會稍晚。

另外永豐餘去年初股東臨時會就已通過的永道射頻公司上市案，經過一年多時間蘊釀，近期也將正式向上海證交所遞件申請上市。成為永豐餘集團第一家海外掛牌公司。

去年面對美中貿易戰烏雲籠罩，為2007年金融海嘯以來全球經濟活動成長最緩慢的一年，惟永豐餘表現逆勢成長，稅後純益22.86億元，比去年大幅成長58.6%，換算每股稅後純益1.38元。昨天股東會通過每股配發現金股息0.7元。

永豐餘 股東會 疫情

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