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1500家業者須登錄化學物質 環保署輔導櫃檯專案處理

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導

為建立我國化學物質風險控管基礎，毒管法規定，輸入或製造既有化學物質每年達一定數量業者，應依規定期限向環保署申請登錄化學物質資料，並經核准始得製造或輸入。環保署表示，桃園市「永強化工」近日取得我國第一家既有化學物質標準登錄完成碼，只花3個月就搶得頭香，呼籲其他業者參加環保署的專案輔導櫃檯，省錢又快速。

環保署108年3月指定第一批國內已經製造或輸入多年的106種既有化學物質，約有1500家年總量達1噸以上的業者，應自109年1月1日起提交指定物質相關資訊，完成標準登錄作業。

環保署表示，108年啟動專案輔導業者，成立面對面諮詢輔導櫃檯服務，提供業者解決登錄過程所遇到的問題，協助業者在期限內完成。截至109年5月底，已有54家業者透過輔導櫃檯諮詢登錄業務。

「永強化工」為國內製造氧化鋅的中小企業，資源或人力不如大企業般雄厚，原先對既有化學物質標準登錄資料不熟悉，擔心需花費大量經費委託填寫和申請，藉由環保署網站得知輔導櫃檯，即指派公司業務專員參加輔導，該員雖資歷較淺，且非毒理背景，從永強化工與環保署聯繫，僅費時3個月即完成登錄資料填寫及補正，並經環保署核准。

環保署建議，登錄相同物質之業者也可以商請同業公協會協助，輔導櫃檯可輔導指派代表會員或開設專班服務，並鼓勵整合促成共同登錄，並以分工合作、成本分攤方式完成登錄作業。

環保署提醒，既有化學物質標準登錄在輔導櫃檯之協助下，不分企業規模均可順利完成，但仍請先盤點自身登錄資料之準備程度，並記錄資料蒐集困難之處，再透過輔導櫃檯逐一排除，除可提高諮詢效率外，亦可加速後續資料整理作業，進而早日完成登錄。

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