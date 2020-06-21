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國內汽油連八漲 98無鉛破25元

聯合報 / 記者黃有容/台北即時報導

由於美國本土頁岩油再創低、沙國7月減少亞洲供油等因素，國際原油持續回升，國內油價已經連八周漲價！中油自明（22）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.3元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升21.7元、95無鉛汽油每公升23.2元、98無鉛汽油每公升25.2元、超級柴油每公升19.1元。

中油表示，本週受美國本土頁岩油7月產量續創2年新低、沙烏地阿拉伯7月減少供應亞洲合約貨油等因素影響，帶動國際原油價格上揚。本週調價指標7D3B週均價為每桶40.76美元，較前週40.33美元上漲0.43美元，新臺幣兌美元匯率升值0.071元，國內油價依公式計算漲幅為0.66％。

按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.8元及0.9元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油僅各調漲0.3元，另0.5元及0.6元皆由中油吸收。

中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。

原油價格 中油

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