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油價連八漲！下周汽、柴油每公升再漲0.3元
本周受美國本土頁岩油7月產量續創2年新低、沙烏地阿拉伯7月減少供應亞洲合約貨油等因素影響，帶動國際原油價格上揚，台灣中油表示，下周汽、柴油每公升再漲0.3元。
台灣中油表示，自明（22）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.3元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升21.7元、95無鉛汽油每公升23.2元、98無鉛汽油每公升25.2元、超級柴油每公升19.1元。
本周調價指標7D3B周均價為每桶40.76美元，較前週40.33美元上漲0.43美元，新台幣兌美元匯率升值0.071元，國內油價依公式計算漲幅為0.66%，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.8元及0.9元，經考量亞鄰最低價限制，本周汽、柴油僅各調漲0.3元，另0.5元及0.6元皆由台灣中油吸收。
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