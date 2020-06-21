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遠距商機旺 5月外銷訂單連3紅

聯合報 / 記者黃有容／台北報導
新冠肺炎疫情帶動遠距商機，五月外銷訂單不減反增。圖／聯合報系資料照片
新冠肺炎疫情帶動遠距商機，五月外銷訂單不減反增。圖／聯合報系資料照片

經濟部昨公布五月外銷訂單統計，統計處長黃于玲表示，新冠肺炎疫情促進遠距商機持續發酵，五Ｇ、高效能運算等新興應用續增，帶動科技類接單維持高檔，五月外銷訂單再次不減反增，年增百分之○點四，是歷年同月第二。在疫情全球肆虐、各國封城鎖國的三、四、五月，皆未出現負成長。

展望六月，黃于玲指出，由於疫情緩解，歐美陸續「重啟」，以及遠距商機表現穩定，新興科技需求持續擴增，都讓六月外銷訂單較樂觀，第二季有機會正成長。不過疫情後續發展仍是影響經濟的主要因素，下半年觀察重點是消費性電子產品，一般來說旺季會出現在第四季。

統計處統計，五月外銷訂單三八八點九億美元，年增百分之○點四，疫情間反見「連三紅」。黃于玲表示，受惠於遠距商機需求不減、新興科技應用持續擴增，帶動筆電平板電腦、伺服器、網通產品和顯示卡等需求熱絡，手機、遠距設備供應鏈接單成長，資通訊產品年增百分之廿二點二、電子產品年增百分之十三點四，成為五月外銷訂單繼續見紅的主因。

黃于玲指出，資通訊和電子產品本來就是台灣主要外銷貨品，五月占比超過六成，扮演火車頭，撐起上半年外銷訂單表現。不過，疫情在全球持續擴散，終端需求疲弱，加上國際原物料價格持續處於低檔，傳統貨品受到劇烈衝擊，接單皆呈現雙位數負成長，包括化學品、基本金屬、塑橡膠製品都有二位數的衰退，機械也年減百分之十六點五。

據調查，過半數廠商認為下個月外銷訂單將持平，統計處初步預估，六月外銷訂單在持平到年增百分之三點九之間；第二季預估年增百分之○點九到二點二；上半年則可能年減百分之一點二至○點五。黃于玲說，若第二季為正成長，將會是二○一八年第四季以來暌違六季的正成長，終結連六黑。

疫情 網通 筆電 資通訊 平板電腦 經濟部

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