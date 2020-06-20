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5月失業率22日發布 預估不再惡化

經濟日報 / 記者江睿智／台北報導

主計總處明（22）日發布5月失業率。因新冠肺炎疫情衝擊，4月失業率已衝破4%，來到4.03%；主計總處認為，台灣新冠肺炎疫情相對趨緩，經濟活動逐漸恢復正常，5月就業相關指標應不致再惡化。

4月失業率4.03%，呈連三月上升走勢，創近七年同月新高。

主計總處指出，4月失業率較上月上升0.31個百分點，此增幅是2009年3月、金融海嘯以來最大增幅。經季調後失業率為4.10%，亦為2014年1月以來最高。

主計總處指出，4月失業人數為48.1萬人，較上月增加3.6萬人；其中，工作場所業務緊縮或歇業而失業達14.6萬人，月增3.6萬人，這也是金融海嘯以來最大的月增長；整體失業人數和去年同月相比，則增加4.4萬人。

官員並指出，4月因經濟因素，包括業務不振、無法找到周工時35小時以上之工作、及季節因素，致周工時未達35小時就業者達40萬人，較上月增加高達13.9萬人。

官員進一步分析，周工時未達35小時就業者達40萬人，不僅包含減班休息（俗稱無薪假）的全職員工，還包括自營者、部分工時者、老闆等，顯示疫情對就業市場衝擊。

4月就業人數1,146.7萬人，較上月減少4.6萬人或0.4%。服務業部門受疫情衝擊較大，減少3.4萬人，工業部門則減少9,000人。

服務業中，住宿餐飲業就業人數減少1萬人，批發零售業則減少7,000人，包含旅遊業在內的支援服務業則減少4,000人，藝術娛樂休閒服務業也減少3,000人。

展望未來，主計總處表示，台灣防疫佳，疫情相對趨緩，管制措施陸續解除，經濟活動逐漸恢復正常，研判5月勞動市場惡化趨勢料將減緩；其他國家疫情仍持續影響總體經濟、勞動市場的變數，後勢仍須持續觀察。

失業 疫情

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