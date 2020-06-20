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5月工業生產指數 成長恐放緩

經濟日報 / 記者林于蘅／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

經濟部統計處將於23日發布5月工業生產指數。統計處指出，近期國內生產呈現「科技、傳產兩樣情」，科技業受惠遠端商機崛起及半導體高階製程需求強勁，逆勢成長，傳統產業生產表現則跌勢擴大。

統計處分析，傳產持續受挫，而電腦電子及光學製品業基期已高的情勢下，預期5月製造業生產指數的成長力道恐縮減，估比去年同期衰退1％到年增2％。

回顧4月數據，工業生產指數107.3創歷年同月新高，年增3.51％連三紅；其中，占比九成的製造業生產指數108.37，同步寫下歷年同月新高紀錄，年增4.15％。不過，主要的傳統貨品的生產指數全盤皆墨，且減幅持續擴大。

統計處指出，在資訊電子產業方面，電子零組件業年增22.2%，為推升製造業生產成長之主要貢獻。其中，積體電路業大幅年增32.27%，主因5G通訊及高效能運算對先進製程需求強勁，加上伺服器、筆電等遠端應用產品相關晶片需求殷切所致。

不過，傳統產業則因疫情全球擴大蔓延，鎖國封城致經濟活動急速降溫，終端需求銳減，國際原物料價格重挫，產銷秩序大受干擾，使得紡織業、石油及煤製品業、汽車及其零件業、機械設備業，均呈現雙位數減幅，且減幅均較3月擴大。

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