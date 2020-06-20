經部長交接 王美花感謝沈榮津讓同仁「操習慣了」

行政院昨日公布最新人事，經濟部今（20）日舉辦交接典禮暨感恩歡送會，新任經濟部長王美花致詞時表示，沈榮津是歷任部長中「盯事情盯最緊的」，這也是為什麼經濟部會這麼忙。她更開玩笑說，要感謝沈榮津「把同仁都操習慣了」。

王美花就任感言中表示，過去4年深深感受到沈榮津做事「就像台灣牛」，「最強的歐吉桑」這個稱號一點都沒有錯。比如離岸風電的要項、國產化，沈對於每家廠商要做那些事，都必須要弄到一清二楚才可以過關；做口罩機，到底多久可以做幾台，口罩機零組件不足，可以去哪裡調貨，沈也非常清楚，這也是經濟部每天都很忙的原因。

王美花說，口罩國家隊是台灣的「奇蹟」，而同仁過去做出這些成績，都是「操」、「盯」出來的，她笑說，「感謝沈副院長把同仁都操習慣，我接著也比較好使喚」，打趣問台下同仁「怕不怕我來當部長啊」？台下「怕」與「不怕」參半，也引起哄堂大笑。

王美花表示，相信沈榮津到行政院擔任副院長，將帶領國家團隊更上一層樓。當然經濟部各項重要業務，從後疫情的經濟振興，到如火如荼的三倍券、產業如何提升轉型、能源供給、再生能源發展，沈也一定會持續關注，而她接下了部長之位，就要「使命必達」，遇到困難一起來商量、克服，希望能承接這樣的精神，帶領經濟部同仁繼續往前走。