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5月外銷訂單又現奇蹟 新興應用帶動「連三紅」

聯合報 / 記者黃有容/台北即時報導

經濟部今（20）日公布2020年5月外銷訂單統計，統計處處長黃于玲表示，新冠肺炎疫情促進遠距商機持續發酵，5G、高效能運算等新興應用續增，帶動科技類接單維持高檔，5月外銷訂單再次不減反增，年增0.4%。在疫情全球肆虐、各國封城鎖國的3、4、5月，皆未出現負成長。

統計處統計，5月外銷訂單388.9億美元，年增0.4%，是歷年同月第2，疫情間反見「連三紅」。黃于玲表示，遠距需求持續暢旺，目前看不到有削弱狀況，是「意外之喜」，且資通訊和電子產品本來就是台灣主要外銷貨品，5月占比超過6成，也扮演火車頭，撐起上半年外銷訂單表現。

據調查，廠商過半數認為下個月外銷訂單將持平，統計處初步預估， 6月外銷訂單在年增0%到年增3.9%之間；第二季預估年增0.9到2.2%；上半年則可能年減1.2至0.5%。黃于玲說，若第二季為正成長，將會是2018年第4季以來睽違6季的正成長。

黃于玲指出，5月新冠肺炎疫情在全球持續擴散，市場終端需求疲弱，加上國際原物料價格持處於低檔，傳統貨品受到劇烈衝擊，接單皆呈現雙位數負成長，包括化學品年減29.1%、基本金屬年減26.3%、塑橡膠製品年減21.9%，機械也年減16.5%。

不過，受惠於遠距商機需求不減、新興科技應用持續擴增，帶動筆電、平板電腦、伺服器、網通產品和顯示卡等需求熱絡，手機、遠距設備供應鏈接單成長，資通訊產品年增22.2%、電子產品年增13.4%，成為5月外銷訂單繼續見紅的主因。

展望6月，黃于玲指出，由於疫情緩解，歐美陸續「重啟」，包括中國大陸，都是台灣訂單主要來源；以及遠距商機表現穩定，新興科技需求持續擴增，都讓6月外銷訂單較樂觀。不過疫情後續發展，仍會是影響經濟的主要因素。她認為，下半年觀察重點是消費性電子產品，一般來說，其旺季會出現在第四季。

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