三級跳曾受裙帶質疑 王美花優雅登上經長大位

被丈夫國安會秘書長顧立雄形容「年輕時長得像鍾楚紅」的新任經濟部長王美花，無論出現在立委質詢槍林彈雨中、媒體重重包圍下，總不失「從容、優雅」的「貴婦氣質」。不過在她的微笑背後，有充滿爭議的經濟部耕耘歷程，而在經濟部長位置等著她的，更是敏感、棘手的美豬、服貿等議題。

王美花擔任公務員的資歷已有30餘年，在智慧財產權、智財法領域深耕，並在經濟部智慧財產局從基層做起。前總統陳水扁任內，她受到賞識「三級跳」上任局長，也是經濟部首位女性局長，自那時起，「王美花」這個名字似乎就註定在經濟部歷史上留下紀錄。

在台大法律系就讀時期，王美花的同班同學中，有位其貌不揚、成績不出色，卻胸懷大志的外省青年，用幽默感打動了「美貌似鍾楚紅」的王美花。交往後，王美花先考上了公務員，男朋友卻還沒考上律師，即使有這樣的「社經差距」，她仍然「嫁給愛情」；當時怎能預料到，丈夫將成為法律界鼎鼎大名的「顧大律師」顧立雄，現在更是「台灣情報頭子」國安會秘書長。

王美花是幸運的。她挑丈夫眼光精準，職場、官場歷程更是「努力就有回報」。2007年受到前總統陳水扁拔擢，一兩年內官階躍上局長等級，政黨輪替一個來回後，她被總統蔡英文提拔到經濟部常務次長位置，不到3年再升任常務次長。今年新冠肺炎疫情蔓延全球，她身為中央疫情指揮中心物資組組長，管制抗疫物資出口、協助口罩調度有功，更讓「Made in Taiwan」標誌進入美國白宮。「疾風知勁草」，疫情這股大風，就這麼將她吹上部長寶座。

王美花是辛苦的。正因為顧立雄身為綠營紅人，她的努力時常被掩蓋在「裙帶關係」的質疑之下；服貿爭議導致太陽花學運時，她因立場不同，和顧立雄幾乎鬧成家庭革命。她在智財局時期，雖推動專利師法、廢止特許實施專利權，卻也因主導著作權法修法，數次引發爭議。由於一瞬間升官太快，更飽受非議、遭受數次性別上的攻擊。上任經濟部長後，她將面對三倍券上路、產業疫後轉型、經濟如何復甦，以及台美FTA、美豬，與服貿即將到期等巨大挑戰。

不過，王美花仍帶著獅子座的熱情，正面對決每個難關。她是經濟部領導者、她是法律人，她是會下廚的妻子、也是兩個孩子的媽媽，正因為擁有多種樣貌，她的思維也更靈活，在「疫情紓困期」，就提出補助餐飲業上外送平台等想法，在拖磨好幾個月的「振興券之亂」定案以前，早就向業者伸出援手。

無論枕邊人是否為「加分題」，她已用戰績證明、也受到工商業界肯定，「王美花」並非任何人的附屬品。