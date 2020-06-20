經部長交接 沈榮津離開前對同仁說：抱歉太嚴格

行政院昨日公布最新人事，經濟部今（20）日舉辦交接典禮暨感恩歡送會，新任行政院副院長沈榮津從經濟部「高升」，各局處同仁爭相合影，而在最後一天，沈榮津致詞時也向經濟部下屬們「道歉」，因為「要求嚴格」、「口氣比較重」、「講話比較那個」。

沈榮津「畢業」致詞中表示，時間過的很快，他進入公務生涯已經快滿50年，其中在經濟部也待了差不多40年，要離開也有點依依不捨，而藉此機會，他要做兩件事，一是「懺悔」，一個是要「感謝」。

要懺悔什麼呢？他說，因為他要求確實比較嚴格，所以這段時間大家都很辛苦，致詞最後也再度提到，過去講話口氣比較重、比較「那個」，向大家「歹勢再歹勢（台語：抱歉再抱歉）」。

同時沈榮津也感謝經濟部同仁在新冠疫情期間的努力，尤其口罩原本只有幾十萬片，變600萬片、再變1000萬片、還要1500萬片，「都用喊的就對了」，他舉例農曆初二晚上10點接到指揮中心的電話，通知當時的經濟部次長王美花，找商業司及其他單位開會，討論如何把600萬片口罩從台南領出，清晨四點就要送到台灣1萬1000家超商，「大家半夜在那邊緊張，都「頭殼抱著燒（台語：指非常困擾）」」。

不過無論如何，在工具機公會、工業局、商業司、紡織所等團隊努力下，本來要花半年才能生出來的60台口罩機，「做出來疫情都結束了」，最後壓縮在20多天就完成。

沈榮津回顧過去政績，美中貿易戰開始時，啟動投資台灣三大方案，到現在已經破兆；產業面臨升級轉型關鍵時刻，包括商業司、中企處、技術處都動起來，事實證明高階伺服器移回台灣，導入智慧生產後，良率提升到98%，成本比在中國大陸生產還要低，可見高階製造中心是可行的；導入AI即時瑕疵檢測後，品質也更穩定。

同時，經貿轉型方面，讓高階產線移回台灣、中低階往東南亞佈局後，他期許，再來就要「接近市場、去全球化」，積極布局；另外，能源轉型也一樣重要，穩定供電，除了燃氣機組、台中電廠要如期完工，離岸風電也都要顧好，「大家才能安心」。