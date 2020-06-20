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藥華藥旗下長效干擾素P1101 預計明年第一季納入健保

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

華醫藥（6446）旗下長效干擾素P1101治療紅血球增多症（PV）新藥已正式取得台灣衞福部核准之上市銷售許可證，讓台灣成為繼歐洲市場行销11國後，亞洲市場第一個開賣國家。公司正爭取台灣健保藥價申請，預計明年第一季可望納入健保。此外，申請中的美國PV藥證亦可望於明年Q1取證。在歐、台、美三大巿場陸續挹注下，藥華藥營運將逐漸加溫。

藥華藥5月接獲急單，單月營收攀升8,346 萬元，月增 7627%、年增20.84%；累計前 5 月營收8,525 萬元，年減 18.53%。

為了順利拓展台灣市場，藥華成功收購泛泰醫療（持膠100%）負責統籌台灣與亞太地區P1101的銷售規劃，以及未來亞太地區出貨的物流中心。泛泰在台灣血液病學行銷市場深耕十餘年，穩居血友病相關藥物銷售之領導地位，屢創鎖售佳績，目前一年營業額可達新台幣十餘億元。

藥華藥表示，泛泰的行銷團隊已全力投入P1101在台灣藥品市場的規劃發展，將借重泛泰在罕見血液疾病領域的優勢行銷專長與經驗，協助建立起台灣MPN領域的病友團體，同時逐一拓展藥華藥旗下各產品線在台灣市場的銷售商機，包括乳癌用藥Oraxol、皮膚癌及牛皮癬用藥KX01等。

據了解，今年前五月泛泰的累計營收已逾新台幣2億元，於6月完整整併後，將立即能為母公司藥華藥帶來明顯的營收挹注，上半年藥華藥累計營收可望大躍進。此外，泛泰旗下原擁有通過衛福部PIC/S GMP&GDP評鑑的倉儲物流資源，也順勢由藥華藥接手，未來將成為藥華藥於亞太區域藥品出貨之物流中心。

藥華 營收

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