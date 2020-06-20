6月景氣與展望樂觀指數 創2015年3月來新高

國泰金今（20）發布6月素有「庶民經濟指標」之稱的國民經濟信心調查結果，認為主要地區重啟經濟活動使景氣展望上揚，股市樂觀情緒續升，創下2014年7月以來的新高。至於景氣樂觀指數亦創下2015年3月以來的新高。

國泰金表示，國發會最新公布的4月景氣對策信號維持黃藍燈，領先與同時指標微幅下滑，然全球主要國家與台灣逐漸解除防疫管制，6月景氣現況與展望樂觀指數連續2個月改善，分別回升至-42.5及19.3，其中民眾對景氣展望已回到疫情前水準，並創下2015年3月以來的新高。

全球主要地區逐步解除封鎖並重啟經濟活動，台股跟隨歐美行情持續反彈。6月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數上揚至10.7 ，較5月-1.1，明顯上升，連續3個月好轉，創下2014年7月以來的新高。風險偏好指數持續亦上升至3.4 (5月時為-2.2) ，連續2個月提升並回到疫情前水準。

民眾薪資上漲預期指數走高至-9.4 (5月時為-17) ，連2月上揚。此外，大額消費意願指數上升至1.3 (5月為-21.6) ，顯示隨著台灣邁向防疫新生活，民眾大額消費行為也持續復甦。

同時，主計總處估計，需求減少但受紓困政策支撐，2020年經濟成長可能落在1.3-1.8%，國泰金調查結果顯示，民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值維持在1.3%，有79%的民眾認為經濟成長率會達到1%以上。

民眾對於2020年平均通膨預期值微增至0.8% (5月：0.77%)，預期今年通貨膨脹率將低於1%的民眾則微降至75% (5月：77%)，顯示疫情影響下民眾認為通膨緩和。