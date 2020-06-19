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鋼鐵業皮要繃緊！勞長23日邀約70家業者喝咖啡、聊職災

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞動部長許銘春。 報系資料照／記者鄭超文攝影
勞動部長許銘春。 報系資料照／記者鄭超文攝影

鋼鐵業今年死亡職災暴增，已造成7人死亡，勞動部啟動加強實施勞動檢查外，勞動部長許銘春下周二（23日）南下高雄，邀約60至70家中大型鋼鐵業者喝咖啡，主要是要向業者溝通要加強承攬管理。勞動部官員直言，鋼鐵業「皮要繃緊」。

台商生產線轉移、半導體相關供應鏈持續擴廠，帶動鋼構需求，但鋼鐵廠趕出貨，也造成今年上半年重大職災頻傳，已造成7人死亡。勞動部昨（12）日表示，下半年將加強對556家鋼鐵業勞動檢查，今年上半年已勞檢600場次，下半年勞檢量增加至1,200場次。

勞動部職業安全衛生署表示，勞檢將鎖定屢次發生重大職業災害或長期漠視職業安全衛生之企業，列為高職災及高危險廠場，將實施抽查及增加檢查密度。依《職安法》規定，業者違反職安規定，可罰3至30萬元；若有立即危險，可要求業者立即停工。

勞動部指出，去年及前年鋼鐵業職災死亡人數只有3人，占整體製造業職災死亡人數4%，但今年上半年死亡人數已有7人，占製造業25%，飆高六倍。今年鋼鐵業發生死亡職災，主要是設備維修保養作業之捲夾災害、吊掛作業之物體飛落災害、堆高機作業之物體倒塌災害為主。

勞動部表示，鋼鐵製造包含冶煉、鑄造、軋延、擠型及伸線等製程，易發生火災、物體飛落、被撞、切割捲夾及物體倒塌等災害，具有高危害性；惟今年上半年鋼鐵業職災死亡衝高，為進一步督促業者加強防災作為，將展開強力檢查，嚴格要求鋼鐵業者做好安全管理及防護設施。

勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉表示，我國很多製造業接單，歐美客戶會特地到台商工廠進行安全稽查，全安衛生做好了，甚至還要兼顧勞工權益，經過考核後，才會把訂單下到台廠。同樣，很多鋼鐵業將工程外包，就要做好承攬及採購管理，必須要求外包商做好安全衛生管理。

鋼鐵 勞動部

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