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台鹽股東會 通過配發現金股利1.5元

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台鹽今(19)日開股東會。記者吳秉鍇／攝影
台鹽今(19)日開股東會。記者吳秉鍇／攝影

台鹽(1737)今（19）日在台南總公司召開股東會，會中承認去年度財報，營收為29.06億元，營業利益為4.2億元，稅後淨利為3.46億元，每股稅後淨利1.73元，決議配發股利現金1.5元。

台鹽董事長陳啓昱表示，今年初全世界經濟環境遭逢新冠肺炎影響，面臨嚴峻挑戰。該公司發揮核心生技優勢立即開發「蓓舒美海鹽抗菌洗手露」及「SUPER防護乾洗手」等一系列防疫物資，做為消費者防禦健康的首選，同時捐贈逾4千瓶洗手露和乾洗手給北中南千名偏鄉學童，守護國人健康。在防疫物資和鹽、水、生技產品的升級帶動下，台鹽1月至5月累計合併營收約12.38億元，較去年同期成長6.24%，在逆勢開創佳績！

綠能推動方面，台鹽與子公司-台鹽綠能公司秉持「農漁為本，綠能加值」概念深耕漁電共生，致力引進國內外資金投資台灣，今年將陸續動工，已累計開發逾700公頃，目前成功輔導國內外綠能投資業者通過共6案，將近500公頃面積過案，成為國內推動「漁電共生」的領導品牌。

因應未來各項服務成長需求，台鹽綠能公司已完成第一波增資，並規劃於今年公開發行。期待在強化公司資本，經營透明化後，提供國內外客戶更多元的服務，包含承接太陽能光電工程施作等，再創臺鹽綠能新一波的營收成長。

另外，面對未來國際經濟動盪，台鹽表示將善盡企業社會責任，秉持零裁員、零無薪假政策，並規劃為績優同仁加薪，藉以激勵士氣提升人才競爭力，全力照顧員工和家庭，創造股東、員工、消費者和環境多贏利基，實踐「全人健康新主義」。

台鹽 綠能

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