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野村樂觀看聯發科打破「周期魔咒」 目標價喊上700元

油價連八漲！估下周汽、柴油每公升約各調漲0.7元

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
國內油價下周連八漲。 圖／聯合報系資料照（記者邱瑞杰攝影）
國內油價下周連八漲。 圖／聯合報系資料照（記者邱瑞杰攝影）

因沙國可能減少供應亞洲合約原油影響，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調漲0.7元，實際調整金額將於21日中午公告於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

累算至6月18日之7D3B周均價為 40.24美元，較上周40.33下跌0.09美元。新台幣美元匯率29.703較上周29.765升值0.062。

美元匯率 新台幣

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