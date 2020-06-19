油價連八漲！估下周汽、柴油每公升約各調漲0.7元

因沙國可能減少供應亞洲合約原油影響，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調漲0.7元，實際調整金額將於21日中午公告於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

累算至6月18日之7D3B周均價為 40.24美元，較上周40.33下跌0.09美元。新台幣兌美元匯率29.703較上周29.765升值0.062。