台橡股東會 通過配發0.5元現金股利

台橡今天股東會，通過配發0.5元現金股利。台橡上半年也受到疫情波及，隨著疫情受到控制，下半年進入恢復，期望下半年會比上半年好，中長期持續開發高值化產品新產品項目。

展望2020年，台橡認為，受到疫情影響，全年經濟成長將持續緩慢，尤其新冠肺炎的爆發和蔓延已成為新風險，已經對中國市場造成直接衝擊，也會影響產業共應平衡。

在全球經濟及疫情不確定因素緩和之前，台橡會朝著年初制定的成長4%銷售量目標挺進，強化業務組合，開發高值化產品應用及市場，朝向成為全球性特用化學品公司邁進。

2019年中國及印度市場需求下滑，及熱可塑性彈性體(TPE)市場競爭加劇，使台橡2019年獲利年減38%。今年原本市場預估比去年好，然而，第一季就遇到疫情影響，持續降低可控費用及資本支出，穩定公司營運。

雖然世界主要經濟體疫情受到控制，各國政府推出大規模紓困及經濟振興方案，市場需求回復、原油價格走勢、美中貿易戰的後續發展，相關變化還是會牽動營運面的變人，還是強化特用品的開發，醫療領域新應用的開發，持續提升關鍵技術，為疫情結束的復甦行情做準備。