中火2、3號機今夏恢復供電？台電：依用電需求適時供電

停機近半年的台中火力發電廠2、3號機計畫在今夏恢復供電引起關注，東海大學地方自治中心今天公布民調結果。台電對此回應，台電重視中部民眾意見、對空品的關切，也在乎用戶用電權益，兼顧穩定供電與環保；台電強調，中火二、三號機機符合政府排放標準，因應今夏用電尖峰，台電將依照用電需求，適時安排這兩部機組加入供電行列。

台電說，中火二、三號機在去年底曾遭台中市環保局裁罰廢照，但環保署在今年2月撤銷該違法處分，目前這兩部機組回到申請操作許可證展延的狀態，依空氣汙染防制法，可依原條件操作。因此，這兩部機組隨時可加入供電行列。

台電也調，台電雖依法已可將2號機與3號機加入供電行列，但考量用電需求與空品狀況，才會延遲至今。未來隨著氣溫逐漸升高，用電需求大增，全台灣的電力供應，需要台中電廠2號機與3號機加入供電陣容。

台電說明，台中電廠投入超過90億在今年1月已完成第1至4號機環保改善工程，空汙排放明顯減少。完成改善後機組空氣汙染物排放濃度符合台中市政府現行電力設施空氣汙染物排放加嚴標準，可以說是符合排放標準的「合格機組」。

台電指出，近來氣候轉趨炎熱，用電量隨之攀高，6月15日起至17日連續三天打破今年用電量紀錄，17日更創下歷史6月用電量新高。尖峰負載持續增加，預估進入7月酷暑季節後，今夏尖峰用電更可能達到3791萬瓩。為了確保民眾用電權益，台電會努力做好機組維護與調度。而台中電廠第2號與第3號機組便是因應今夏用電尖峰的重要機組。