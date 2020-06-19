用電量大飆升！台中電廠2、3號機今夏加入供電

連日高溫，用電量也屢創新高，面對爭議不斷的台中電廠空品議題，台電今（19）日表示，台中電廠2號機與3號機既是符合政府排放標準的「合格機組」，也是因應今夏用電尖峰、滿足民眾用電需求的重要機組。台電將依照用電需求，適時安排這兩部機組加入供電行列。

台電指出，環保署撤銷台中市環保局裁罰台中電廠違法裁罰後，台電雖依法已可將2號機與3號機加入供電行列。但台電考量用電需求與空品狀況，才會延遲至今。未來隨著氣溫逐漸升高，用電需求大增，全台灣的電力供應，需要台中電廠2號機與3號機加入供電陣容。

針對環保改善工程，台電表示，台中電廠投入超過90億元於今年1月已完成第1至4號機的環保改善工程，空氣汙染物排放已明顯減少。完成改善後機組空氣汙染物排放濃度符合台中市政府現行的電力設施空氣汙染物排放加嚴標準，不但不是部分人士口中的老舊機組，相反的，這四部機組可謂符合排放標準的「合格機組」。

近來氣候轉趨炎熱，用電量隨之攀高，台電指出，6月15日起至17日連續三天打破今年用電量紀錄，17日更創下歷史6月用電量新高。尖峰負載持續增加，預估進入7月酷暑季節後，今夏尖峰用電更可能達到3,791萬瓩。為了確保民眾用電權益，台電必須做好機組維護與調度，而台中電廠第2號與第3號機組便是因應今夏用電尖峰的重要機組。

台電也強調，今年由於通霄345kV超高壓輸電線路完工送電，供電更趨穩定，10月進入空污季後，台中電廠將執行更嚴格的「擴大自主減煤計畫」，最多運轉機組數從原本承諾的8部減少為7部，且總發電量不超過330萬瓩（相當6部機發電量），與過去8部機約440萬瓩的發電量相較，等於減少2部機組的發電量，為改善空品及環境保護奉獻心力。