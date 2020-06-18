何世池：廣明與惠普和解 以股東權益為最大考量

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
廣明總經理何世池（左）與財務長李志仁。記者蕭君暉/攝影
廣明總經理何世池（左）與財務長李志仁。記者蕭君暉/攝影

廣明光電今日晚間赴櫃買中心發布重大訊息指出，已經與惠普簽訂和解協議，廣明總經理何世池表示，所有決定從以前到現在，都是以股東權益為最大考量。因為雙方有保密協定，無法再對官司做任何評論，不然，會有罰款，他不能再有任何評論，因為已經做決定了。希望訴訟告一段落，廣明可以從新出發，幫股東賺更多錢。

廣明財務長李志仁表示，廣明與惠普公司已經於6月18日簽訂保密之和解協定。該和解協定，將解決廣明及其子公司與惠普公司間之所有既存法律訴訟與判決之執行。廣明與惠普將向法院撤回現存之所有訴訟，包括續行在聯邦第五上訴巡迴法院之案件。

李志仁表示，本案和解結果，對廣明之業務並無重大影響，財務狀況應足以支應及維持公司正常運作。因為與惠普所簽訂的保密協定，要求針對訴訟內容，和解內容，不得揭露，因此，基於保密原則，相關問題無法回覆。

為何雙方和解？李志仁說，雙方和解主要是遵循美國與台灣法令的考量，同時，衡量公司財務負擔與股東權益所做出來的決議，最後與惠普達成和解共識。

是否後續財務有提列的項目與金額？他說，和解金額都是保密協定，不能揭露，和解金額對公司業務並沒有造成重大影響，在維持公司正常運作狀態下，也足夠支應，只能這樣說明。

廣達集團董事長林百里對此有表示什麼意見嗎？他說，這是基於董事會的決定，考量遵循美國與台灣法令的規範，還有衡量公司財務狀況與負擔，以及保障股東權益之下所做的決定。

為何十天之內，惠普突然釋出和解善意？廣明說，雙方本來就在進行各種溝通，無法幫惠普回答。

至於和解金額？李志仁說，是在目前財務狀況，維持公司穩定狀況下，廣明還可以支應的。從廣明4，5月營收與獲利，都比去年好來看，公司狀況仍然穩定。

惠普 股東 櫃買中心

延伸閱讀

廣明與惠普簽訂保密和解協定 將撤回現存所有訴訟

回應林百里退出董事會 廣明：不會被廣達當棄嬰

林百里卸任廣明董事 再次澄清與HP案無關

廣明股東會和平落幕 總座與股東詳談一小時

相關新聞

廣明與惠普簽訂保密和解協定 將撤回現存所有訴訟

廣明光電今（18）日晚間發布重大訊息，宣布與惠普公司訴訟已經和解。廣明財務長李志仁表示， 雙方在台灣時間6月18日簽訂保...

超商買口罩會不會個資外洩？財政部告訴你安啦

超商愈來愈萬能，一台「多媒體機台」可以完成好多事，可以插健保卡領實名制口罩、取得查詢碼回家上網報稅、補印繳稅單等，未來還...

勞部啟動「安穩雇用」 聘1名失業者、老闆拿3萬獎金

繼啟動青年就業獎勵方案，勞動部昨也公告「安穩雇用計畫」上路，獎勵雇主聘雇失業30天以上的勞工。即日起，若雇主雇用1名非自...

政府搶救勞工 上班族三原因只給51分

針對勞工就業困境，勞動部提出「安心就業計畫」、「充電再出發」等多種搶救勞工措施，近期更鎖定青年提出「青年就業獎勵計畫」與...

港版國安法衝擊 經部：跨國企業來台詢問度增加

預期港版國安法將衝擊香港投資環境，在港跨國企業開始思考重新布局，台灣成為選項之一。經濟部表示，近期這類企業詢問來台投資事...

貿協聯手Google、台經院 助中小企業數位貿易

外貿協會與Google、台經院今（18）日攜手發布「台灣企業跨境關鍵報告2.0」指出，台灣有97%是中小企業，超過50%...

好熱！連日用電量飆升 18日用電量為今年迄今第2高

連日高溫，也使得近日用電量居高不下。台電今（18）日表示，今日用電雖未再打破今年用電紀錄，但已逼近3600萬瓩，逐步近逼...

疫情歹戲拖棚 今年經濟成長下修至1.52%、低於主計總處預估

新冠肺炎疫情歹戲拖棚，中央銀行今（18）日召開理監事會議，總裁楊金龍宣布，今年經濟成長由上季預估的1.92%下修至1.5...

台灣無薪假創10年新高 人力銀行曝：會「3件事」公司優先留你

Yes123人力銀行於2020年4月30日到5月13日，針對求職網會員進行「無薪假恐慌與裁員減薪疫外危機」問卷抽樣調查，根據調查顯示，有三分之一的受訪勞工坦承因疫情導致收入減少，每月平均財務缺口達7,224元。

王美花勤跑行程 一早到林口市場啟用典禮

外傳經濟部長沈榮津接任副閣揆後，新任經濟部長內定由政務次長王美花接任，喜愛品嚐美食，做菜技術更是一流的王美花，今（18）日一早則是來到新北市林口參加「林口公有零售市場」正式啟用營運典禮。

台灣社會民情並不適合亞洲金融中心

科技島和金融中心，各有其優點和缺點，很多台灣人抱怨高房價，但曾經身為亞洲金融中心的香港，比台灣更低的稅賦，房價可是比台灣還要高出一截，為了吸引大量國際資本前來投資，那樣的社會環境，未必會適合台灣人，走科技和製造業路線的台灣，改走金融中心路線，未必是更好的選擇。

勞長：勞保改革 政府多擔待些

勞動部長許銘春昨（17）日首度對勞保改革方向及時間表發表看法。她表示，勞保財務問題這一、二年內一定要解決，勞動部將於今年...

熱門新聞

咬牙硬撐！昇恆昌借錢發薪水 7月關台中、高雄一半店

廣明與惠普簽訂保密和解協定 雙方將撤回所有訴訟

未實名認證 1.64萬件海外網購包裹卡關

看得到吃得到！澎湖普發500元現金紓困 10萬縣民受惠

台積電之後的第二座護國神山 謝金河點名這家公司

內神通外鬼兩年多詐3億 兆豐銀去除人為鑑價防弊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。