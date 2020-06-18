何世池：廣明與惠普和解 以股東權益為最大考量

廣明光電今日晚間赴櫃買中心發布重大訊息指出，已經與惠普簽訂和解協議，廣明總經理何世池表示，所有決定從以前到現在，都是以股東權益為最大考量。因為雙方有保密協定，無法再對官司做任何評論，不然，會有罰款，他不能再有任何評論，因為已經做決定了。希望訴訟告一段落，廣明可以從新出發，幫股東賺更多錢。

廣明財務長李志仁表示，廣明與惠普公司已經於6月18日簽訂保密之和解協定。該和解協定，將解決廣明及其子公司與惠普公司間之所有既存法律訴訟與判決之執行。廣明與惠普將向法院撤回現存之所有訴訟，包括續行在聯邦第五上訴巡迴法院之案件。

李志仁表示，本案和解結果，對廣明之業務並無重大影響，財務狀況應足以支應及維持公司正常運作。因為與惠普所簽訂的保密協定，要求針對訴訟內容，和解內容，不得揭露，因此，基於保密原則，相關問題無法回覆。

為何雙方和解？李志仁說，雙方和解主要是遵循美國與台灣法令的考量，同時，衡量公司財務負擔與股東權益所做出來的決議，最後與惠普達成和解共識。

是否後續財務有提列的項目與金額？他說，和解金額都是保密協定，不能揭露，和解金額對公司業務並沒有造成重大影響，在維持公司正常運作狀態下，也足夠支應，只能這樣說明。

廣達集團董事長林百里對此有表示什麼意見嗎？他說，這是基於董事會的決定，考量遵循美國與台灣法令的規範，還有衡量公司財務狀況與負擔，以及保障股東權益之下所做的決定。

為何十天之內，惠普突然釋出和解善意？廣明說，雙方本來就在進行各種溝通，無法幫惠普回答。

至於和解金額？李志仁說，是在目前財務狀況，維持公司穩定狀況下，廣明還可以支應的。從廣明4，5月營收與獲利，都比去年好來看，公司狀況仍然穩定。