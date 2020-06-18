快訊

內神通外鬼兩年多詐3億 兆豐銀去除人為鑑價防弊

內政部投入60億元推均衡城鄉發展 聚焦六大項目

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

行政院今（18）日拍板內政部「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，預計未來六年投入60億元，協助鄉鎮改善空間環境，聚焦改善公園綠地、生態水岸環境營造、重要節點景觀改造、閒置空間活化再利用、創生環境空間改善及社區環境自力營造等六大項目。

內政部於行政院報告指出，根據「城鎮風貌及創生環境營造計畫(110-115年)」，未來六年將編列60億元經費，透過跨部會橫向整合，協助鄉鎮改善空間環境，支援在地創生產業的加值發展，打造具在地特色的魅力城鎮，以吸引青年回鄉，落實城鄉均衡發展。

內政部指出，過去地方為爭取資源，提出建設需求往往都是個別零星，或以硬體為導向的建設計畫，難以發揮整體效益，未來新一期計畫的補助資源，將以競爭方式，盤點具發展潛力且完成跨域整合的案件為優先。

內政部解釋，此模式即先由直轄市、縣(市)政府或鄉鎮市公所自組跨域合作團隊，盤點在地資源，提出地方整體發展願景及行動方案，並依地方實際需求結合相關部會資源共同投入，以發揮整合投資綜效。

內政部表示，新一期計畫執行重點，將聚焦於改善公園綠地、生態水岸環境營造、重要節點景觀改造、閒置空間活化再利用、創生環境空間改善及社區環境自力營造六大項目，並納入「環境景觀總顧問」與「社區規劃師駐地輔導計畫」等兩項配套措施。

營建署說明，為讓更多地方政府瞭解創生環境營造推動重點，透過競爭機制協助所轄的鄉、鎮、市提出申請，後續將舉辦系列工作坊，邀請學者專家和地方政府充分溝通，希望透過部門資源「跨域合作」、鄉鎮「競爭拔尖」及「青年參與」的推動方式，串連地方產業、景觀、生活及生態環境資源。

行政院長蘇貞昌在院會聽取報告後，指示內政部推動該計畫時，秉持「簡單自然、好使用、好維護、好管理」的原則，考慮空間美感並將各地的特色留存，建立可長可久的環境，讓台灣永續發展。

內政部 生態 地方政府

延伸閱讀

創造「全台創生 」！地方創生年會從嘉出發

內政部修法 罷免案領銜人及被罷免人可收政治獻金

租金補貼名額增加6萬戶 放寬設籍限制

內政部砸6年60億拚景觀改造 大型停車場將是反指標

相關新聞

勞部啟動「安穩雇用」 聘1名失業者、老闆拿3萬獎金

繼啟動青年就業獎勵方案，勞動部昨也公告「安穩雇用計畫」上路，獎勵雇主聘雇失業30天以上的勞工。即日起，若雇主雇用1名非自...

政府搶救勞工 上班族三原因只給51分

針對勞工就業困境，勞動部提出「安心就業計畫」、「充電再出發」等多種搶救勞工措施，近期更鎖定青年提出「青年就業獎勵計畫」與...

好熱！連日用電量飆升 18日用電量為今年迄今第2高

連日高溫，也使得近日用電量居高不下。台電今（18）日表示，今日用電雖未再打破今年用電紀錄，但已逼近3600萬瓩，逐步近逼...

貿協聯手Google、台經院 助中小企業數位貿易

外貿協會與Google、台經院今（18）日攜手發布「台灣企業跨境關鍵報告2.0」指出，台灣有97%是中小企業，超過50%...

疫情歹戲拖棚 今年經濟成長下修至1.52%、低於主計總處預估

新冠肺炎疫情歹戲拖棚，中央銀行今（18）日召開理監事會議，總裁楊金龍宣布，今年經濟成長由上季預估的1.92%下修至1.5...

台灣無薪假創10年新高 人力銀行曝：會「3件事」公司優先留你

Yes123人力銀行於2020年4月30日到5月13日，針對求職網會員進行「無薪假恐慌與裁員減薪疫外危機」問卷抽樣調查，根據調查顯示，有三分之一的受訪勞工坦承因疫情導致收入減少，每月平均財務缺口達7,224元。

王美花勤跑行程 一早到林口市場啟用典禮

外傳經濟部長沈榮津接任副閣揆後，新任經濟部長內定由政務次長王美花接任，喜愛品嚐美食，做菜技術更是一流的王美花，今（18）日一早則是來到新北市林口參加「林口公有零售市場」正式啟用營運典禮。

台灣社會民情並不適合亞洲金融中心

科技島和金融中心，各有其優點和缺點，很多台灣人抱怨高房價，但曾經身為亞洲金融中心的香港，比台灣更低的稅賦，房價可是比台灣還要高出一截，為了吸引大量國際資本前來投資，那樣的社會環境，未必會適合台灣人，走科技和製造業路線的台灣，改走金融中心路線，未必是更好的選擇。

勞長：勞保改革 政府多擔待些

勞動部長許銘春昨（17）日首度對勞保改革方向及時間表發表看法。她表示，勞保財務問題這一、二年內一定要解決，勞動部將於今年...

基本工資審議 8月如期召開

勞動部長許銘春昨（17）日表示，今年基本工資審議委員會將如期於8月間召開，不會取消；基本工資工作小組會議將先行於本月30...

許勝雄：二次疫情影響 不敢想像

中國大陸北京又出現新冠疫情，各界憂心讓原本逐步復甦的經濟再度受創。三三會會長許勝雄昨（17）日表示，如果疫情又有第二波，...

北京半封城 台商重傷

北京出現第二波疫情，六天之內新增137例確診，北京進入「半封城」狀態。北京市從16日晚上起提升防控應急措施為二級，全市中...

熱門新聞

看得到吃得到！澎湖普發500元現金紓困 10萬縣民受惠

未實名認證 1.64萬件海外網購包裹卡關

勞長：勞保年改草案年底出爐 「這1、2年一定要解決」

拆彈決心 勞長：勞保這1、2年要解決

台積電之後的第二座護國神山 謝金河點名這家公司

省子彈？央行利率按兵不動 重貼現率維持1.125%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。