內政部投入60億元推均衡城鄉發展 聚焦六大項目

行政院今（18）日拍板內政部「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，預計未來六年投入60億元，協助鄉鎮改善空間環境，聚焦改善公園綠地、生態水岸環境營造、重要節點景觀改造、閒置空間活化再利用、創生環境空間改善及社區環境自力營造等六大項目。

內政部於行政院報告指出，根據「城鎮風貌及創生環境營造計畫(110-115年)」，未來六年將編列60億元經費，透過跨部會橫向整合，協助鄉鎮改善空間環境，支援在地創生產業的加值發展，打造具在地特色的魅力城鎮，以吸引青年回鄉，落實城鄉均衡發展。

內政部指出，過去地方為爭取資源，提出建設需求往往都是個別零星，或以硬體為導向的建設計畫，難以發揮整體效益，未來新一期計畫的補助資源，將以競爭方式，盤點具發展潛力且完成跨域整合的案件為優先。

內政部解釋，此模式即先由直轄市、縣(市)政府或鄉鎮市公所自組跨域合作團隊，盤點在地資源，提出地方整體發展願景及行動方案，並依地方實際需求結合相關部會資源共同投入，以發揮整合投資綜效。

內政部表示，新一期計畫執行重點，將聚焦於改善公園綠地、生態水岸環境營造、重要節點景觀改造、閒置空間活化再利用、創生環境空間改善及社區環境自力營造六大項目，並納入「環境景觀總顧問」與「社區規劃師駐地輔導計畫」等兩項配套措施。

營建署說明，為讓更多地方政府瞭解創生環境營造推動重點，透過競爭機制協助所轄的鄉、鎮、市提出申請，後續將舉辦系列工作坊，邀請學者專家和地方政府充分溝通，希望透過部門資源「跨域合作」、鄉鎮「競爭拔尖」及「青年參與」的推動方式，串連地方產業、景觀、生活及生態環境資源。

行政院長蘇貞昌在院會聽取報告後，指示內政部推動該計畫時，秉持「簡單自然、好使用、好維護、好管理」的原則，考慮空間美感並將各地的特色留存，建立可長可久的環境，讓台灣永續發展。