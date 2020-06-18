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政府搶救勞工 上班族三原因只給51分

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
勞動部提出「安心就業計畫」、「充電再出發」等多種搶救勞工措施，但人力銀行調查，上班族平均只卻給出51分「不及格」，主因為條件太嚴格、職缺太少、補助金額太少。 報系資料照／記者侯永全攝影
勞動部提出「安心就業計畫」、「充電再出發」等多種搶救勞工措施，但人力銀行調查，上班族平均只卻給出51分「不及格」，主因為條件太嚴格、職缺太少、補助金額太少。 報系資料照／記者侯永全攝影

針對勞工就業困境，勞動部提出「安心就業計畫」、「充電再出發」等多種搶救勞工措施，近期更鎖定青年提出「青年就業獎勵計畫」與「特定行業就業獎勵」，但人力銀行調查，上班族平均只卻給出51分「不及格」，主因為條件太嚴格、職缺太少、補助金額太少。

1111人力銀行今（18）日發表上班族兼職現況調查，發現上班族對於勞動部推出的就業獎勵計劃不盡滿意，平均評分只有51分。受訪者認為，這些就業獎勵計劃主要的缺點包括：有三成認為條件太嚴格申請困難，近三成覺得釋出職缺太少，以及兩成認為補助金額太少；在正面意見部分，也有各28%的上班族認為有助解決燃眉之急、或是補助金額可以協助維持生計。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，勞動部針對疫情提出的勞工紓困措施眾多，除了補貼減班、失業勞工，針對19萬即將步入職場的應屆畢業生也提出青年就業獎勵計畫，但是對象僅限應屆，對於需要服役、延畢等無法立即投入職場的青年，以及畢業2、3年還在職場上摸索的青年來說，等於被排除在就業獎勵之外，除此之外限定應屆畢業，對於雇主在人才的進用上也會產生排擠效應。

何啟聖指出，從近三個月的資料庫數據顯示，3月份疫情最嚴峻的時期，經濟表現受到明顯衝擊，因為業務緊縮使得就業市場的人力需求銳減，3到4月之間工作機會數明顯少了9%，而隨著國內防疫成效顯著，社區安全受到控制，加上衛福部長陳時中積極提振國內觀光旅遊市場，帶動餐飲旅遊娛樂相關產業業績翻升，因而從4月到5月間的工作機會數也小幅攀升5%。

上班族 勞動部 人力銀行

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