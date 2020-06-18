CPI連跌四個月 主計總處：國際原油價格下跌所致

行政院政委兼國發會主委龔明鑫今（18）日召開「穩定物價小組」會議，關心端午節民生物價。行政院主計總處報告指出，今（2020）年1至5月消費者物價指數（CPI）連跌四個月，主因為國際原油價格下跌所致，國內無通貨緊縮疑慮，政府會持續關注整體物價情勢。

龔明鑫今日於召開「穩定物價小組」會議時，指示農委會、行政院消保處等相關單位，全力調節節慶物資供需，維持產銷秩序，嚴密監控市場行情，若發現異常情形，應即時查處，以確保國人歡度端午佳節。

農委會報告指出，粽子為主要應節食品，節前糯米、豬肉、鴨蛋、香菇、花生、乾魷魚、蝦米等需求將大幅增加，該會已盤點各項應節農產品節前供給並加強調配，充裕市場需求，並將持續監控批發市場行情變動及落實調配供應。

消保處表示，已針對五大賣場與四大超商相同品項粽子今年與去年價格進行訪查及檢視預購型錄，79%價格持平或下跌；21%上漲，漲幅在1成以下占19%、超過1成僅2%，粽子價格尚稱平穩。各通路推出產品款式多元，且有訂購優惠或促銷方案，提醒消費者可聰明消費。

至於「重要民生物資源頭管理、調配措施及成果」報告部分，龔明鑫提醒，農委會用科技方法，多重監控蔬果產銷狀況，是非常好的嘗試，夏天已到，氣候較不穩定，在汛期期間不論是大雨或颱風都會造成很大影響，請農委會及相關部會密切注意並超前準備。

針對當前物價情勢，龔明鑫指出，因油價下跌，整體來看今年前五個月部分品項呈現下跌，現在原油價格漸回升至每桶40美元，因此油價因素可能會消失，恢復到正常情況，與通貨緊縮無關，尚屬平穩。

主計總處表示，今年1至5月CPI較去年同期下跌0.11%，已連跌4個月。

主計總處解釋，近期CPI下跌主因是國際原油價格下跌，導致能源成本降低，尚不致對民眾心理造成負面影響，加以核心CPI仍漲0.29%，整體物價仍屬平穩，國內無通貨緊縮疑慮，未來政府將持續密切關注物價變動狀況，適時因應。