企業申請要快！經濟部在職充電補助名額僅剩一半

為協助受疫情影響企業，透過製造業紓困與振興輔導措施，鼓勵在職員工利用多餘工時進修，以在職充電取代減班休息，經濟部工業局今（18）日表示，補助產業公協會等培訓單位於10月底前開辦智慧機械及數位轉型等400班免費課程，並提供8,000名員工培訓津貼，截至目前已超過520家企業報名，報名人數超過4,100人。

工業局表示，為滿足企業培訓需求，工業局核定補助47個產業公協會與專業法人，邀請產學研各界專家，為產業量身打造多元化專業培訓課程，從入門款、進階班到深入生產現場之實務應用班，不僅能提升員工職能，同時為企業培訓未來產業升級所需的專業人才，蓄積人才能量。

此外，產業公協會協助企業也不遺餘力，電機電子公會對於企業會員因物流斷鏈致延遲交貨損失，欲降低成本而調整工時，規劃了工業4.0、AIoT智能聯網等領域課程，企業可利用多餘工時，儲備未來產業數位轉型需求。

工具機暨零組件公會則是開辦工具機設計應用、主軸量測技術與應用及智機安全認證標準課程，協助及服務受疫情衝擊的會員企業。

智慧自動化與機器人協會則於北中南開辦AI智慧製造、自動化元件、PLC與人機介面應用課程，穩定企業人力資源，儲備未來推動智慧自動化升級的動能。

報名及免費課程資訊可至工業局「產業人才發展資訊網」查詢。