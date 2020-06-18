好熱！連日用電量飆升 18日用電量為今年迄今第2高

連日高溫，也使得近日用電量居高不下。台電今（18）日表示，今日用電雖未再打破今年用電紀錄，但已逼近3600萬瓩，逐步近逼今夏預估尖峰3791萬瓩，且歷史上6月用電量前3名有2名出現在今年6月。

台電指出，今日最高用電量於下午2點7分達3596.4萬瓩，是今年迄今用電量第2高，僅次於昨（17）日3616萬瓩。今日備轉容量約419.2萬瓩，備轉率約11.7%，維持供電綠燈。此外，歷史6月迄今前三名分別是昨（17）日3616萬瓩、107年6月8日3610.2萬瓩，以及今日3596.4萬瓩，今年6月迄今就佔了2天。

台電表示，近期氣溫均超過35度，預估明（19）日用電量仍可能超過3600萬瓩。此外，進入7月盛夏後，隨著氣溫更趨酷熱，預估今夏尖峰用電可能飆升至3791萬瓩。

台電也指出，近期因氣候炎熱，15日至17日用電量連續打破今年用電紀錄，尖峰時刻太陽光電出力甚多。昨（17）日尖峰時刻太陽光電出力超過250萬瓩，15日及16日光電出力也接近230萬瓩。

台電強調，為因應夏季用電尖峰來臨，台電會努力做好機組維護，並妥善調度，以滿足民眾用電需求。但台電也呼籲民眾能夠節約用電，共同努力確保夏季供電順利。