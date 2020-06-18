疫情歹戲拖棚 今年經濟成長下修至1.52%、低於主計總處預估

新冠肺炎疫情歹戲拖棚，中央銀行今（18）日召開理監事會議，總裁楊金龍宣布，今年經濟成長由上季預估的1.92%下修至1.52%，低於主計總處預估值1.67%，下修幅度高達0.4個百分點。

回顧央行首季理監事會議決議，當時理監事會預期今年上半年經濟將受疫情衝擊，下半年若全球供應鏈生產逐步回復，台灣輸出動能可望回升，且民間消費具遞延回補效果，加以政府推動紓困與振興措施支撐內需，下半年經濟成長率可望回升，全年經濟成長率預測值為1.92%，今日理監事會議後下調為1.52%。