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斯其大股東會通過現金股利0.5元 今年在手訂單已逾10億

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

電表大廠斯其大（6648）今（18）日舉行股東會，通過現金股利0.5元。今年沒有董事改選。

主持股東會的斯其大董事長吳端煇表示，108年是對斯其大而言，比107年更充滿轉折。108年初，我們自行開發的智慧電表，先取得了台電1.4億元的訂單，這是第一次以自有技術取得電表訂單，接下來，在108年底，陸續取得單相電表2億多元、三相電表2億多元、通信4億多元訂單，因此，今年度的在手訂單已經超過10億元。

但是，108年底取得的訂單要到109年才會出貨，導致108年的營業額只有不到3億元。此外，由於108年初取得的訂單是第一次取得，因此108年投入了大量的研發及測試人力及經費，因此，108年的EPS滑落至不到1元。

他指出，展望109年，電表營業額應可突破新高，整體智慧電表營業額也可望超越大同、中興，今年的半年後應可望大幅成長。

股東會 大同 EPS 股利

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