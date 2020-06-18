斯其大股東會通過現金股利0.5元 今年在手訂單已逾10億
電表大廠斯其大（6648）今（18）日舉行股東會，通過現金股利0.5元。今年沒有董事改選。
主持股東會的斯其大董事長吳端煇表示，108年是對斯其大而言，比107年更充滿轉折。108年初，我們自行開發的智慧電表，先取得了台電1.4億元的訂單，這是第一次以自有技術取得電表訂單，接下來，在108年底，陸續取得單相電表2億多元、三相電表2億多元、通信4億多元訂單，因此，今年度的在手訂單已經超過10億元。
但是，108年底取得的訂單要到109年才會出貨，導致108年的營業額只有不到3億元。此外，由於108年初取得的訂單是第一次取得，因此108年投入了大量的研發及測試人力及經費，因此，108年的EPS滑落至不到1元。
他指出，展望109年，電表營業額應可突破新高，整體智慧電表營業額也可望超越大同、中興，今年的半年後應可望大幅成長。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言