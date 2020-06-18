台郡股東會 董座：超前部署5G新品技術

科技島和金融中心，各有其優點和缺點，很多台灣人抱怨高房價，但曾經身為亞洲金融中心的香港，比台灣更低的稅賦，房價可是比台灣還要高出一截，為了吸引大量國際資本前來投資，那樣的社會環境，未必會適合台灣人，走科技和製造業路線的台灣，改走金融中心路線，未必是更好的選擇。

2020-06-18 09:21