台郡股東會 董座：超前部署5G新品技術
台郡科技（6269）股東常會今（18）日在高雄廠舉辦，由董事長鄭明智先生主持，會中經投票及熱烈掌聲通過配發現金股利5元。
鄭明智在開場提到，在動盪不安的國際局勢中，台郡民國108年度營收為260億，雖較前一年度減少了3%，惟毛利率22.8%較前一年度增加3.7%，稅後淨利31.5億及基本每股盈餘10.02元都較前一年度分別增加19.3%及1.47元。
展望未來，鄭明智指出，「台郡超前部署5G新產品技術」，雖然今年上半年在嚴峻肺炎疫情及中美貿易國際局勢動盪不安中，台郡仍繳出亮眼的營運成果。
台郡今年營收累計至五月已達90.6億，較去年同期成長21%。今年第一季的獲利及每股盈餘，較去年同期更是大幅成長2倍以上。
台郡也強調，憑藉已於年前提前跨入5G新產品技術及投資建造兩岸新產能的優勢佈局，在後疫情時代，台郡下半年將能按原定計劃以新產能順利量產5G新產品，同時為明年營運成長做好超前準備。
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