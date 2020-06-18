快訊

看得到吃得到！澎湖普發500元現金紓困 10萬縣民受惠

陪太太健檢…自己卻檢出罕見惡性胸腺癌 名醫林肇堂也慌了

史上第一！雇用投保職業工會失業勞工 也有獎勵金

經濟日報 / 記者陳素玲／台北即時報導

26萬名畢業生進入職場，加上4月失業率衝破4%，創下七年來同期新高，勞動部繼上周啟動青年就業獎勵方案後，即日起「安穩僱用計畫」上路，只要雇主在年底前僱用非自願性失業30天以上的勞工，就可獲每月5,000元的雇用獎助，最長提供六個月雇用獎助。這項計畫並首度納入職業工會投保的勞工，雇主雇用這類非自願離職勞工，也可領獎勵金。

不過，要領獎勵金的雇主，必須是就業保險適用對象的民營企業、團體或私立學校，且符合沒有減班休息(俗稱無薪假)或減薪情事。

勞動部目前就有針對雇用連續失業30天以上的中高齡、身心障礙、中低收入、二度就業婦女等特定對象，或連續失業達3個月以上者，給予雇主9,000元到1萬3,000元不等的雇用獎助。這次放寬條件到一般非自願失業勞工，而且新增納入職業工會會員，只要非自願性離職30天以上，雇主願意雇用，每月就可獲5,000元獎助金，最長六個月。

勞動部表示，此項計畫即日起已經上路，未來公立就業服務機構會受理失業期間連續達30日以上的非自願性離職者，或是在職業工會加保的勞工求職登記，並發給雇用獎助推介卡，做為雇主僱用認定標準。

雇主若雇用由公立就業服務機構發給雇用獎助推介卡的失業勞工，以全時、不定期契約方式僱用，雇用期間連續滿30日，公立就服機構就發給雇用獎助，以受僱人數每人每月發給5,000元，最長六個月為限。

不過，同一雇主若雇用同一勞工，合併領取本計畫、就業保險促進就業實施辦法僱用獎助及政府機關其他就業促進相關補助或津貼，最長以12個月為限。

勞動部針對畢業生提出的就業協助方案，除了已陸續上路的青年就業獎勵計畫、特定產業獎勵方案，以及安穩雇用計畫外，還有鼓勵雇主先雇後訓、或鼓勵職訓等，所有方案會在6月底前全數公布。

本計畫所定雇主，為就業保險投保單位之民營事業單位、團體或私立學校，且未有與所僱勞工協商實施暫時縮減工作時間及減少工資（以下簡稱減班休息）之情事。

失業率 勞動部 保險 無薪假 職場 求職 離職

延伸閱讀

勞長：勞保改革 政府多擔待些

基本工資審議 8月如期召開

拆彈決心 勞長：勞保這1、2年要解決

勞長：勞保年改草案年底出爐 「這1、2年一定要解決」

相關新聞

台灣社會民情並不適合亞洲金融中心

科技島和金融中心，各有其優點和缺點，很多台灣人抱怨高房價，但曾經身為亞洲金融中心的香港，比台灣更低的稅賦，房價可是比台灣還要高出一截，為了吸引大量國際資本前來投資，那樣的社會環境，未必會適合台灣人，走科技和製造業路線的台灣，改走金融中心路線，未必是更好的選擇。

王美花勤跑行程 一早到林口市場啟用典禮

外傳經濟部長沈榮津接任副閣揆後，新任經濟部長內定由政務次長王美花接任，喜愛品嚐美食，做菜技術更是一流的王美花，今（18）日一早則是來到新北市林口參加「林口公有零售市場」正式啟用營運典禮。

勞長：勞保改革 政府多擔待些

勞動部長許銘春昨（17）日首度對勞保改革方向及時間表發表看法。她表示，勞保財務問題這一、二年內一定要解決，勞動部將於今年...

基本工資審議 8月如期召開

勞動部長許銘春昨（17）日表示，今年基本工資審議委員會將如期於8月間召開，不會取消；基本工資工作小組會議將先行於本月30...

許勝雄：二次疫情影響 不敢想像

中國大陸北京又出現新冠疫情，各界憂心讓原本逐步復甦的經濟再度受創。三三會會長許勝雄昨（17）日表示，如果疫情又有第二波，...

北京半封城 台商重傷

北京出現第二波疫情，六天之內新增137例確診，北京進入「半封城」狀態。北京市從16日晚上起提升防控應急措施為二級，全市中...

拆彈決心 勞長：勞保這1、2年要解決

勞動部長許銘春昨表示，預計今年底完成部版的勞保年改草案，她強調「勞保這一、兩年一定要解決。」顯見拆彈決心。

勞長：勞保年改草案年底出爐 「這1、2年一定要解決」

勞動部長許銘春今受訪表示，勞保年改工作坊將於6月底告一段落，預計在今年底完成部內版的勞保年改草案，再展開外界溝通，她強調...

基本工資審議今年如常召開 漲不漲委員決議

基本工資工作小組將於6月30日召開，勞動部長許銘春今表示，工作小組當天會就目前經濟情勢做討論，每年約在8月登場的基本工資...

疫情衝擊！蘋果日報營收虧損 考慮裁員

最近外界盛傳蘋果日報即將裁員，蘋果日報今天證實，因受新冠肺炎疫情影響，營運虧損，近日正慎重考慮縮編計畫，希望能減少虧損，...

基本工資要調漲嗎？勞長：勞資先交換意見、協商

勞動部長許銘春今（17）日表示，今年基本工資審議委員會將如期於8月間召開，不會取消；基本工資工作小組會議30日先登場。至...

疫後復甦路茫茫 許勝雄：若有第二波 人命重於經濟

新冠肺炎疫情目前雖趨緩，但北京又爆發第二波疫情，三三會理事長許勝雄形容全球景氣是「看不到隧道盡頭的光」，但是，假如疫情再...

熱門新聞

打趴六都、助攻房市 台灣這城市人口磁吸力超強

三倍券官網周六上線 行動支付、電子票證推100％回饋

拆彈決心 勞長：勞保這1、2年要解決

區塊鏈騙局來台吸金9億 立委公開詐騙手法

勞長：勞保年改草案年底出爐 「這1、2年一定要解決」

熱錢效應 台幣登最強亞幣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。