王美花勤跑行程 一早到林口市場啟用典禮

外傳經濟部長沈榮津接任副閣揆後，新任經濟部長內定由政務次長王美花接任，喜愛品嚐美食，做菜技術更是一流的王美花，今（18）日一早則是來到新北市林口參加「林口公有零售市場」正式啟用營運典禮。

經濟部指出，林口市場整體建築有別其他的市場規劃，多合一的建築空間及結合自然、環保節能理念的建築，也榮獲2019年度桂冠建築之稱的「國家卓越建設獎」最佳規劃類第一名。

未來更鼓勵攤商結合智慧科技，零售市場的產業可以迎合時代趨勢，持續提供民眾優質環境、優良市場購物消費的友善場域，也帶動社區經濟的整體營運。

經濟部推動全國市場建築物耐震能力評估及改善，針對市場建築物作耐震能力評估，並對建築物結構需要補強或拆除重建市場給予經費補助。林口市場新建工程總工程經費為2億3,300萬元，經濟部補助6,250萬元，補助金額為全台第二高。工程自2018年6月起開始為期二年的重建計畫，也是第一個拆除重建完工的市場。

今日適逢林口市場的啟用開幕，王美花特地親自出席參與盛會，響應經濟部與新北市政府積極落實打造安全的市場環境。