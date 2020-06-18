聽新聞
test
0:00 / 0:00

拆彈決心 勞長：勞保這1、2年要解決

聯合報 / 記者葉冠妤／台北報導
勞動部長許銘春(中)昨天表示，年底將完成勞保年改草案。 記者葉冠妤／攝影
勞動部長許銘春(中)昨天表示，年底將完成勞保年改草案。 記者葉冠妤／攝影

勞動部許銘春昨表示，預計今年底完成部版的勞保年改草案，她強調「勞保這一、兩年一定要解決。」顯見拆彈決心。

許銘春說，面對少子化、人口老化等問題，勞保既是政府辦的社會保險，有問題就要面對，政府一定會承擔責任，不可能讓勞保倒。

勞動部目前已召開三場的勞保工作坊，邀集專家學者集思廣益，許銘春說，工作坊預計六月底暫告一段落，但未必屆時就有明確結論。

她透露，與會的學者專家有的認為在現行制度下，朝「多繳、少領、政府撥補」方向改革，也有學者建議直接砍掉重練，在現有結構外另規劃新制度。

許銘春指出，開源、節流都是要做的方向，包括調整所得替代率、提高費率速度，拉長平均投保薪資採計期間、及提高政府每年撥補等，勞動部會提出一項模組，與外界溝通、討論。

不過，她強調，改革必須有所退讓，政府應多擔待一點，目前勞動部已爭取到明年持續撥補二百億預算，希望有機會再提高金額。

談到先前勞動部提出的勞保年改草案僅能延後二年破產，許銘春解釋，當時考量是不要一下子下猛藥，先在現行方案上持續推進，但現在草案退回勞動部，可重新評估，她期盼今年底勞動部就能提出新的勞保年改草案，與外界進行討論。

此外，基本工資工作小組將於六月卅日召開，許銘春表示，當天會就目前經濟情勢做討論，每年約在八月登場的基本工資審議會也將如期召開，不會取消，但今年基本工資調漲與否、漲幅多少，仍需由勞資政學代表委員研議。

勞動部 許銘春 基本工資

延伸閱讀

勞長：勞保年改草案年底出爐 「這1、2年一定要解決」

勞保有救！勞動部年底提勞保改革草案 力拚兩年內完成

基本工資審議今年如常召開 漲不漲委員決議

薛長興工業 砸1500萬改善濕熱工作環境

相關新聞

拆彈決心 勞長：勞保這1、2年要解決

勞動部長許銘春昨表示，預計今年底完成部版的勞保年改草案，她強調「勞保這一、兩年一定要解決。」顯見拆彈決心。

勞長：勞保改革 政府多擔待些

勞動部長許銘春昨（17）日首度對勞保改革方向及時間表發表看法。她表示，勞保財務問題這一、二年內一定要解決，勞動部將於今年...

基本工資審議 8月如期召開

勞動部長許銘春昨（17）日表示，今年基本工資審議委員會將如期於8月間召開，不會取消；基本工資工作小組會議將先行於本月30...

許勝雄：二次疫情影響 不敢想像

中國大陸北京又出現新冠疫情，各界憂心讓原本逐步復甦的經濟再度受創。三三會會長許勝雄昨（17）日表示，如果疫情又有第二波，...

北京半封城 台商重傷

北京出現第二波疫情，六天之內新增137例確診，北京進入「半封城」狀態。北京市從16日晚上起提升防控應急措施為二級，全市中...

勞長：勞保年改草案年底出爐 「這1、2年一定要解決」

勞動部長許銘春今受訪表示，勞保年改工作坊將於6月底告一段落，預計在今年底完成部內版的勞保年改草案，再展開外界溝通，她強調...

基本工資審議今年如常召開 漲不漲委員決議

基本工資工作小組將於6月30日召開，勞動部長許銘春今表示，工作小組當天會就目前經濟情勢做討論，每年約在8月登場的基本工資...

疫情衝擊！蘋果日報營收虧損 考慮裁員

最近外界盛傳蘋果日報即將裁員，蘋果日報今天證實，因受新冠肺炎疫情影響，營運虧損，近日正慎重考慮縮編計畫，希望能減少虧損，...

基本工資要調漲嗎？勞長：勞資先交換意見、協商

勞動部長許銘春今（17）日表示，今年基本工資審議委員會將如期於8月間召開，不會取消；基本工資工作小組會議30日先登場。至...

疫後復甦路茫茫 許勝雄：若有第二波 人命重於經濟

新冠肺炎疫情目前雖趨緩，但北京又爆發第二波疫情，三三會理事長許勝雄形容全球景氣是「看不到隧道盡頭的光」，但是，假如疫情再...

太熱了！今日用電量上衝3616萬瓩 今年新高

熱爆了！根據台電統計，今（17）日最高用電量於下午1點41分達3616.0萬瓩，已連續第三天創今年用電新高，同時也創下歷...

龔明鑫：台美洽簽FTA機率比過去大很多

國發會主委龔明鑫今天表示，未來台美洽簽FTA的機率會比過去大很多，政府已有在做部署和準備

熱門新聞

打趴六都、助攻房市 台灣這城市人口磁吸力超強

三倍券官網周六上線 行動支付、電子票證推100％回饋

納智捷將退出中國？ 裕隆：與東風還在談未來方向

區塊鏈騙局來台吸金9億 立委公開詐騙手法

金融科技業者向金管會吐苦水：想當聖人卻被當大盜

嘉裕董事會改選 嚴陳莉蓮親上火線出任董事長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。