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拆彈決心 勞長：勞保這1、2年要解決
勞動部長許銘春昨表示，預計今年底完成部版的勞保年改草案，她強調「勞保這一、兩年一定要解決。」顯見拆彈決心。
許銘春說，面對少子化、人口老化等問題，勞保既是政府辦的社會保險，有問題就要面對，政府一定會承擔責任，不可能讓勞保倒。
勞動部目前已召開三場的勞保工作坊，邀集專家學者集思廣益，許銘春說，工作坊預計六月底暫告一段落，但未必屆時就有明確結論。
她透露，與會的學者專家有的認為在現行制度下，朝「多繳、少領、政府撥補」方向改革，也有學者建議直接砍掉重練，在現有結構外另規劃新制度。
許銘春指出，開源、節流都是要做的方向，包括調整所得替代率、提高費率速度，拉長平均投保薪資採計期間、及提高政府每年撥補等，勞動部會提出一項模組，與外界溝通、討論。
不過，她強調，改革必須有所退讓，政府應多擔待一點，目前勞動部已爭取到明年持續撥補二百億預算，希望有機會再提高金額。
談到先前勞動部提出的勞保年改草案僅能延後二年破產，許銘春解釋，當時考量是不要一下子下猛藥，先在現行方案上持續推進，但現在草案退回勞動部，可重新評估，她期盼今年底勞動部就能提出新的勞保年改草案，與外界進行討論。
此外，基本工資工作小組將於六月卅日召開，許銘春表示，當天會就目前經濟情勢做討論，每年約在八月登場的基本工資審議會也將如期召開，不會取消，但今年基本工資調漲與否、漲幅多少，仍需由勞資政學代表委員研議。
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