沃旭斥資70億建900MW陸上變電站 拚年底完工

離岸風電開發商沃旭能源在2018年底與台灣汽電共生簽署70億元的統包工程，建設大彰化東南、西南離岸風場的二座陸上變電站，以及陸域輸電系統。沃旭今（17）日表示，二座陸上變電站的併網容量為900MW，土木工程由台汽電的子公司星能執行，預計今年底建物就能完工，並在明（2021）年試運轉。

沃旭指出，星能的土木工程項目包含建造二座連接600MW與300MW風場的陸上變電站陸上變電站、電纜隧道及海陸纜接續點，其中，連接到台電彰濱併網點的電纜廊道則長達3公里。

值得注意的是，沃旭能源不只是在台灣建造大彰化離岸風場提供乾淨能源，更分享全球離岸風場的最佳工程實務經驗，引進「Rehearsal of Concept」沙盤推演工作模式，建設一間如同「樣品屋」的擬真模型室，每日檢討、更新工程進度。

也就是說，沃旭每天與星能在模型室，討論當天工程執行進度與狀況，並事先協調排練隔日工作項目及確認安全動線，確保工程順利安全執行。

此外，陸上變電站工程可說是離岸風電產業為地方社區帶來貢獻的最佳範例，包括為在地創造就業機會，陸上變電站及相關建造期間，連同下游供應商在內預計創造超過800個直接與間接工作機會。

而星能因應工程所需，也向許多台灣供應商採購陸上變電站所需的零組件與服務，其中也包含彰化在地公司。

星能副總經理鄭鉉表示，大彰化離岸風場陸上變電站是星能參與離岸風電的第二個工程項目，與先前星能參與的工程不同，除高規格技術要求外，對於品質、環安衛要求均遠高於國內一般工程。

鄭鉉強調，透過與沃旭能源合作，不單是合約上的「拿錢辦事」，更多是能快速提升星能在變電站統包工程能力，並學習沃旭的專業、累積經驗，有助於在未來爭取其他風場工程。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔說，沃旭從進入台灣第一天起就致力打造在地供應鏈，運用離岸風電豐富經驗，支持本地廠商提升能力並接軌國際環安衛標準，期望台灣業者未來能夠獲得更多參與風場專案的機會，甚至打進國際供應鏈。