央行明理監事會 市場聚焦三重點
中央銀行明（17）日將召開第2季理監事會議，市場聚焦三大議題，包括貼放利率是否二度調降、央行總裁楊金龍對今年經濟成長率與國際景氣的預估，以及央行未來是否還有其他的貨幣政策可運用。
對於央行明日理監事會是否調降利率，市場看法分歧，儘管IRS（利率交換）出現長期利率低於短期利率的「負斜率」，反映市場押寶央行將調降利率半碼（0.125個百分點），但隨著國內疫情趨緩、邊境將有限度的解封，加上政府一系列的振興措施陸續推出，金融圈也有一派聲音認為，央行此次可能按兵不動，預留未來的降息空間。
因應新冠肺炎疫情，楊金龍上季宣布調降利率1碼，央行重貼現率落於1.125%，刷新歷史新低紀錄，若央行明日二度調降利率，幅度為市場預估的半碼，重貼現率將進一步滑落至1%。
新冠肺炎疫情尚未落幕，即使國內疫情趨緩，但全球經濟要恢復疫情前的榮景仍須一段相當長的時間，且疫情對就業與物價的衝擊甚劇，市場預料，央行將持續下調今年經濟成長率，且不排除有低於主計總處預估值1.67%的可能。
對於明日的理監事會議，金融圈主管說，除利率決策外，市場也非常關注，台灣利率不斷向下探底，央行還有哪些貨幣政策工具可供運用。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言