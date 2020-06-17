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央行明理監事會 市場聚焦三重點

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行明（17）日將召開第2季理監事會議，市場聚焦三大議題，包括貼放利率是否二度調降、央行總裁楊金龍對今年經濟成長率與國際景氣的預估，以及央行未來是否還有其他的貨幣政策可運用。

對於央行明日理監事會是否調降利率，市場看法分歧，儘管IRS（利率交換）出現長期利率低於短期利率的「負斜率」，反映市場押寶央行將調降利率半碼（0.125個百分點），但隨著國內疫情趨緩、邊境將有限度的解封，加上政府一系列的振興措施陸續推出，金融圈也有一派聲音認為，央行此次可能按兵不動，預留未來的降息空間。

因應新冠肺炎疫情，楊金龍上季宣布調降利率1碼，央行重貼現率落於1.125%，刷新歷史新低紀錄，若央行明日二度調降利率，幅度為市場預估的半碼，重貼現率將進一步滑落至1%。

新冠肺炎疫情尚未落幕，即使國內疫情趨緩，但全球經濟要恢復疫情前的榮景仍須一段相當長的時間，且疫情對就業與物價的衝擊甚劇，市場預料，央行將持續下調今年經濟成長率，且不排除有低於主計總處預估值1.67%的可能。

對於明日的理監事會議，金融圈主管說，除利率決策外，市場也非常關注，台灣利率不斷向下探底，央行還有哪些貨幣政策工具可供運用。

央行 疫情 楊金龍

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