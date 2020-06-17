沃旭打造百萬瓦級儲能系統 可幫大戶降契約容量

離岸風電開發商沃旭能源全額出資，以8,000萬元委由台達電統包的「百萬瓦（MW）等級儲能示範系統」，經兩年時間，終於在今（17）日落成啟用，盼透過強化電網效率，加速台灣再生能源電力供需之整合。

台達電發言人周志宏指出，長期以來風力發電最為人所詬病的就是它不是穩定的供電來源，但是，未來加上儲能設備以後，這個問題就能獲得改善；此外，因應台灣電業法尖峰、離峰不同時間的電價差異，透過儲能系統的調度，就能削弱企業的尖峰用電量。

周志宏說，若未來全台各地區的企業都降低契約容量，則電廠其實也不需要這麼多，而用電大戶條款預計2025年正式上路，要求用電大戶安裝再生能源發電、儲能設施，周志宏認為，透過儲能系統降低企業的尖峰用電量，也同時能使用電大戶降低契約容量，未來用電大戶條款上路後，預期將有可觀需求。

沃旭能源說明，此儲能示範系統，是台灣首座由企業全額贊助的百萬瓦級儲能示範系統，座落在彰師大寶山校區，成功整合產、官、學資源，包括彰師大、彰縣府及台達電子，建立提升電網效率及穩定性之學術研究，未來可望補足再生能源穩定性。

沃旭能源亞太區總裁柏森文表示，發展儲能系統將有助於強化電網運作效率，加速再生能源電力供需整合，有助於實現台灣2025年再生能源發電佔比達20%的目標。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔指出，沃旭從2017年第4季起投入籌備這項儲能示範計畫，與國立彰化師範大學密切合作落實建置儲能系統，連同沃旭2018年起贊助成立的儲能研究中心，拚強化台灣電網效率，並協助在地產業掌握未來新興儲能商機。

彰師大校長郭艶光也說，沃旭能源建置儲能示範系統及儲能研究中心，不僅能提升寶山校區的能源使用效率，更能以儲能系統作為基礎，發展超過20項的相關研究主題，包括智慧電網、微電網、電力電子、儲能設備策略管理等，培育在地技術人才。