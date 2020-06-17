中小企業數位轉型工作坊前進嘉南 助廠商加速疫後轉型

外貿協會今（17）日攜手台南市政府、嘉義市政府與嘉義市工商發展投資策進會，前進台南與嘉義，辦理分享及探討數位領航者的數位轉型策略與方法，並瞄準台南與嘉義的主要產業分享數位轉型經驗，共吸引超過230家中小企業現場參與，並透過貿協的Facebook粉絲專頁及YouTube頻道直播，讓更多有興趣瞭解的業者共同參與。

外貿協會董事長黄志芳近三年領導貿協推進數位化、數位優化至轉型創新經貿服務模式，主要目標係希望協助廠商抓緊這股數位經濟浪潮，加速帶動產業發展與創造新契機，特別規劃執行「中小企業數位轉型工作坊」，結合地方政府及微軟團隊，共同積極協助推動中小企業數位轉型及介紹貿協各項數位服務。

黃志芳指出，新冠肺炎疫情改變了全球企業營運、產業供應鏈、生產與行銷方式等，兩個月內全球數位轉型速度相當於過去的兩年，台灣中小企業轉型速度攸關未來10年的競爭位置與存續。外貿協會也在過去三年以數位轉型為目標，才能在疫情之初推出各式各樣的線上服務，包括甫上線的「防疫國家館」，即是以英文平台向全球分享台灣防疫模式與推介台灣優質防疫產品，並推出線上專業展、論壇、新產品發表會、視訊洽談等。

貿協所營運的台灣經貿網也接受經濟部委託執行的7000萬經費，推出「強化數位貿易及電子商務措施」，要協助3,000家中小企業掌握數位商機。

上午場台南市長黃偉哲致詞表示，深感數位轉型對於在地企業的重要性，力促此活動南下辦理，除了為中小企業打氣支持，也力拚台南市數位轉型政策，以提升中小企業競爭力。