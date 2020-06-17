勞保有救！勞動部年底提勞保改革草案 力拚兩年內完成

勞動部長許銘春今（17）日首度對勞保改革方向及時間表發表看法。她表示，勞保財務問題這一、二年內一定要解決，勞動部將於今年底提出勞保改革草案，作為各界理性討論基礎。

她並表示，勞保是政府開辦的社會保險，不可能讓它倒；對於未來改革，希望朝「政府多擔待一些」、「不要對勞工損害太大」的方向進行。

據了解，勞動部對勞保改革草案，初步規畫仍是「多繳、少領、政府撥補」為大架構。許銘春指出，也有學者建議勞保打掉重練、規畫新制度，但都還需要進一步討論，尚未定案。

許銘春表示，針對勞保改革，勞動部今年上半年已密集召開工作坊，聽取各界意見，預訂6月底就會結束工作坊階段，並提出初步結論。

她指出，調整所得替代率、加快費率提高速度，拉長平均投保薪資採計期間、以及提高政府每年撥補等，都是改革方向，勞動部會提出一個模組出來，也希望各界理性討論。她舉例，國外平均投保薪資期間採計很多是採計終生、或者長達30年，台灣現在只採計5年，為了使勞保永續，究竟應採計多長期間，各界要理性討論。

許銘春表示，勞保攸關千萬勞工老年經濟生活，為了不讓勞保倒，各方勢必都要有所退讓，目前勞工平均月領勞保年金約1.7萬元，不算多，因此未來勞保改革是「溫和穩健」方式，希望不要對勞工有太大影響，各讓一步，政府則要多承擔一些，讓勞保永續。

她並強調，勞保改革雖然困難，但不能因為困難而不改革，勞動部必須持續跟各界溝通，使勞保財務穩健。

蔡政府原先提出勞保改革草案中，主要有三項「微調」，包括：加快費率提高速度，平均投保薪資採計期間由5年拉長到15年、以及政府每年撥補200億元，並負最終支付責任等。因立法院未審查，而且三項微調改革，只能使勞保延後2年破產，勞動部決定重新檢討，並與各界凝聚共識，預訂年底再提勞保改革草案。

許銘春表示，當初提出的改革方案屬「初期改革」，因為不能一下子下猛藥，所以先調一下體質，之後再繼續做更大改革。許銘春認為，當初提出改革方案並沒有錯，而今，勞動部會再全盤檢討開源節流方法，提出可接受方案。

她表示，即便勞保尚未改革成功，政府會先撥補勞保，今年撥補200億元，行政院長蘇貞昌也承諾明年也會撥補200億元，勞動部主張要撥補更多，但究竟撥補多少，則需要各界討論。