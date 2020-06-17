基本工資要調漲嗎？勞長：勞資先交換意見、協商

勞動部長許銘春今（17）日表示，今年基本工資審議委員會將如期於8月間召開，不會取消；基本工資工作小組會議30日先登場。至於今年基本工資是否調漲，要聽取勞資雙方意見。

許銘春表示，明年基本工資是否調漲，她並無預設立場。但她也說，這次遭逢百年一遇的新冠肺炎疫情，台灣經濟與貿易與國際連動，很難不受影響；而全球疫情何時可以趨緩，經濟活動可以恢復正常，目前並不明朗，也非操之在我。

外界解讀，即便國內疫情已有趨緩，民間消費回溫，但部分產業仍實施減班休息（俗稱無薪假），勞動部和行政院對於明年基本工資走勢，傾向先凍漲，讓業界喘口氣。

勞動部每年於第三季（約8月）召開基本工資審議委員會。許銘春說，根據「基本工資審議辦法」規定，基本工資審議委員會原則於每年第三季進行審議，並非「應」召開，但勞動部認為，基本工資調整應由勞資協商，因此今年8月間，將會如往年召開基本工資審議委員會。

勞動部為加強勞資雙方溝通，每季會邀請勞資政學四方召開基本工資工作小組會議，今年第一季因疫情肆虐，並未召開，第二季預訂於6月30日召開，勞資雙方將針對明年基本工資是否調漲首度進行溝通、並表態。

許銘春表示，勞資雙方都會就今年經濟情勢、基本工資是否調漲交換意見。勞資雙方各有主張，難免僵持不下，但基本工資審議委員會是由勞資政學四方組成，是合議制，可以做理性討論。

許銘春觀察，國內疫情趨緩，餐飲住宿業景氣已有回溫，但是部分產業無薪假仍持續，歐美經濟仍受疫情影響，有業者反映，今年3月訂單大爆發，但4月一下子掉了四成，顯見全球經濟仍會衝擊到我國業者。

她進一步指出，前歐美失業率仍偏高，衝擊國內產業訂單，包括零組件上半年都在去化庫存，但今年第三季有可能會面臨斷鏈問題。勞動部希望全球經濟、國內經濟能盡快回復正常秩序，對於疫情衝擊，勞資雙方也能互相體諒。