疫後復甦路茫茫 許勝雄：若有第二波 人命重於經濟

新冠肺炎疫情目前雖趨緩，但北京又爆發第二波疫情，三三會理事長許勝雄形容全球景氣是「看不到隧道盡頭的光」，但是，假如疫情再起，「人命還是重於經濟」，雖然工商界常說經濟很重要，真正感染人數、死亡人數快速增加的話，政府還是要以防疫為主。

三三會今（17）日召開6月份例會，邀請國發會主委龔明鑫就「迎接全球後疫情時代，台灣如何超前部署未來發展」為題演講，並與企業大佬對話。

許勝雄會前受訪時指出，疫情撲朔迷離，就像在隧道中，遲遲看不見盡頭的光線，大家都不再談V型反轉，而是談U型或是L型反轉，到底經濟遲緩、低迷會拖多久「真的不敢說」。

疫情有可能會出現第二波，許勝雄說這很「傷腦筋」，假如再次爆發各國對策可能不同，尤其有些國家會採取激烈或佛系防疫，放開以經濟為主，如美國，州政府、聯邦政府就有意見差異，「這是很讓人為難的事」。但是，如果疫情真的再起，對全球影響真的會很大，雖然工商界認為經濟很重要，但真正感染人數、死亡人數快速增加的話，「人命還是重於經濟」，政府還是要以防疫為主。

也因此，他說「不敢想像復甦的時程」，本來大家預估以南北半球季節變化為基準，疫情可能循環兩年，但現在才6月就又二度爆發，比想像的快，更難以捉摸。