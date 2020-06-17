疫情衝擊！蘋果日報營收虧損 考慮裁員

最近外界盛傳蘋果日報即將裁員，蘋果日報今天證實，因受新冠肺炎疫情影響，營運虧損，近日正慎重考慮縮編計畫，希望能減少虧損，但幅度及具體計畫尚未定案。

蘋果日報傳出裁員，蘋果日報工會今天主動向資方查證，資方表示確實正研擬相關計畫，範圍包含編輯部與業務部，但具體裁員規模仍在討論。

目前蘋果日報工會向資方表達關切，並反映兩點訴求：首先，希望讓有意願離職的員工自願加入資遣；再者，對於這次遭資遣的工會會員，能加發資遣費或預告工資，資方回應會研議。

中央社記者今天向蘋果日報求證裁員事宜，報社表示，因為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，營運虧損，近日確實在慎重考慮縮編計畫，以期減少虧損，但幅度及具體計畫尚未定案。