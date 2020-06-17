熱爆！全台用電連三天創新高

還未盛夏，台灣已經熱到爆，台電表示，今（17）日最高用電量於下午1點41分達3616萬瓩，已經是連續第三天創今年用電新高，也創下歷史六月用電量新高。

氣象局今日下午對全台9個縣市發布高溫特報，下午1點多，花蓮一度出現驚人的39度高溫，台北也是赤燄燄的36.7度，用電量就在下午1點41分達到最高峰。不過，天熱太陽也大，用電最高當下，太陽光電發電量也達253.7萬瓩。台電表示，今日備轉容量約397.5萬瓩，備轉率約10.99%，維持供電綠燈。

台電統計，截至今日，2020年用電量排名第一名為今日6月17日的3616萬瓩，第二名就是昨日6月16日3567.4萬瓩，第三名則是15日3509.6萬瓩，前九名都在6月。

而今日用電量也創下歷史6月用電量新高，第二名則是2018年6月8日的3610.2萬瓩，第三、四名分別是2019年的6月20、21日，3595.9萬瓩以及3592.8萬瓩；再來則是2018年6月6、7日的3580.2萬瓩與3570.2萬瓩。