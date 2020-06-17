庫存水位持續墊高 NOR Flash下半年價格恐轉跌

5G需求變數增加，與NOR Flash連動性高的SLC Flash下半年跌幅擴大，TrendForce旗下記憶體儲存研究指出，由於買方庫存水位已達到相對滿足階段，雖然各國在經濟壓力之下也陸續重啟經濟活動，但終端零售的消費力道並無法立即復甦，因此NOR Flash後續價格走勢不容樂觀，NOR Flash第3季報價將轉跌。

TrendForce指出，NOR Flash市場自年初起，由於客戶端庫存偏低，加上客戶憂心COVID-19疫情造成斷鏈危機進而拉貨，帶動NOR Flash漲勢一直持續至第2季。整體均價在第1季約有5%漲幅，第2季價格漲幅更進一步擴大，上漲幅度約10至20%。

NOR Flash與SLC Flash的價格長期以來皆具有高度連動性。觀察SLC NAND的供需，消費類相關需求自4月以後轉弱，而另一主要需求-網通產品，儘管受惠於中國持續積極布建5G，原先訂單能見度已達第3季，然而由於歐美的建設時程因疫情已確定延宕，再加上美國進一步對華為實施制裁，將烽火科技列入貿易禁制清單並自6月5日起生效，初期雖有庫存得以支應，但對第4季增添變數。TrendForce預估第3季SLC NAND價格恐轉為小跌，第四季因需求缺乏支撐力道，價格跌幅恐將擴大。