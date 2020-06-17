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台電：輔助服務交易平台明年第1季上路 助攻綠能發展

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
針對「輔助服務及備用容量交易試行平台」即將上路，台電今(17)日舉辦公開說明會，同步運用線上平台開放提問，由台電主管回覆說明，左為台電電力調度處處長吳進忠，右為電力調度處交易發展組組長蔡金助。 圖／台電提供
針對「輔助服務及備用容量交易試行平台」即將上路，台電今(17)日舉辦公開說明會，同步運用線上平台開放提問，由台電主管回覆說明，左為台電電力調度處處長吳進忠，右為電力調度處交易發展組組長蔡金助。 圖／台電提供

綠電占比增加，如何確保電網穩定成為關鍵，台電今（17）日舉行第一次的「輔助服務及備用容量交易試行平台」公開說明會，除了說明未來將如何執行、運作外，也廣納各方意見。台電並表示，交易試行平台預計明年第1季上路，為綠能發展注入強心針。

台電表示，過去台電調度傳統大型機組維持電網穩定，未來將透過試行平台，由自用發電設備設置者、需量反應提供者，以及儲能設備擁有者相互競價，提供穩定電力市場所需的輔助服務，讓民間電能資源一起為電網穩定貢獻心力，也為國家穩健朝向發展綠能的能源轉型目標而邁進。

台電指出，立法院106年通過電業法，規定應建立電力交易平台。為了累積經驗，因此先推動「輔助服務及備用容量交易試行平台」。其中電業法也明定「輔助服務」作為「確保電力系統安全及穩定」所需採行的措施。

台電進一步說明，經濟部已於今年5月12日公告「輔助服務及備用容量交易試行平台推動辦法」，預計「日前輔助服務市場」明年第1季將上線，「備用容量市場」則預計於明年底上線。

今日舉行公開說明會，主要針對「日前輔助服務市場」的運作狀況進行說明。為了讓更多人了解這項新制度，說明會也透過線上直播，並提供線上提問。會後也將彙整各方提問及建議統一公開予網站，並呈報電業管制機關，以供其做為後續推動辦法的內容修正以及我國試行平台發展方向的參考。

台電表示，根據「試行平台推動辦法」規定，可以參與「日前輔助服務市場」的民間電力資源，包括發電業、自用發電設備設置者，需量反應提供者，以及與其他供給者合作的儲能系統擁有者，但不包括已經與台電簽署購售電契約的業者。而這些參與者要成為穩定電網的生力軍，除了必須先登記之外，也必須能夠接受調度台的指令，並即時執行，因此必須接受台電測試其通訊能力並驗證其執行能力。換言之，這些民間電力資源成為輔助服務供應商後，就視為可調度的虛擬機組，隨時可接受調度以維持電網穩定。

台電進一步表示，「日前輔助服務市場」目前共有三項輔助服務交易項目，包括「調頻備轉」、「即時備轉」，以及「補充備轉」。其中「調頻備轉」需即時修正系統頻率偏差，其反應時間最短，介於1秒鐘至1分鐘，但持續時間的要求也較短。「補充備轉」則是為確保系統發生機組事故時，失去大量電源時之事故處理，因此反應時間之要求不用太快，但持續時間要較長。「即時備轉」特性則介於兩者之間。

台電也指出，考量各種電力資源的運轉特性差異極大，建議分別投入不同的交易項目，如儲能設備建議投入調頻備轉輔助服務，自用發電設備則建議投入即時備轉與補充備轉輔助服務。但業者可考量最適的交易項目來參與，並非強制。

台電指出，為了順利推動「交易試行平台」，台電於去（108）年10月起推動「非傳統機組參與即時備轉輔助服務暫行機制」，為試行平台的推動累積經驗。這項暫行機制引入非傳統的分散式資源，包括了如需量反應、儲能設施以及自用發電設備等資源，為整體電力網有效增加備轉容量。今（109）年4月更完成輔助服務第一筆交易，為我國輔助服務發展打響第一槍。

為了向這些輔助服務參與廠商表達感謝，台電也於今日公開說明會召開前，先行表揚這些廠商。台電進一步指出，這些廠商包括第一個用戶型參與者-力麗企業股份有限公司彰化化纖總廠、第一個百萬瓦級併網儲能系統-財團法人工業技術研究院永安儲能系統，以及用戶群代表-義電智慧能源股份有限公司。

台電今(17)日舉辦「非傳統機組參與即時備轉輔助服務有功團體表揚典禮」，感謝相關參與廠商提供了暫行機制運行的機會與後續檢討成效的素材。由左至右分別為：力麗企業公司經理吳禮義、義電智慧能源專案經理羅士展、財團法人資訊工業策進會所長林玉凡、財團法人台灣綜合研究院院長吳再益、台電副總經理王耀庭、工業技術研究院綠能所副所長劉志文、台電電力調度處處長吳進忠。 圖／台電提供
台電今(17)日舉辦「非傳統機組參與即時備轉輔助服務有功團體表揚典禮」，感謝相關參與廠商提供了暫行機制運行的機會與後續檢討成效的素材。由左至右分別為：力麗企業公司經理吳禮義、義電智慧能源專案經理羅士展、財團法人資訊工業策進會所長林玉凡、財團法人台灣綜合研究院院長吳再益、台電副總經理王耀庭、工業技術研究院綠能所副所長劉志文、台電電力調度處處長吳進忠。 圖／台電提供
針對「輔助服務及備用容量交易試行平台」即將上路，台電今(17)日舉辦公開說明會，對外說明市場管理規範及預計規劃方向。 圖／台電提供
針對「輔助服務及備用容量交易試行平台」即將上路，台電今(17)日舉辦公開說明會，對外說明市場管理規範及預計規劃方向。 圖／台電提供

台電 綠能 電業法

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