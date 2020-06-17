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太熱了！今日用電量上衝3616萬瓩 今年新高
熱爆了！根據台電統計，今（17）日最高用電量於下午1點41分達3616.0萬瓩，已連續第三天創今年用電新高，同時也創下歷史六月用電量新高。
台電表示，天熱太陽也大，用電最高當下，太陽光電發電量也達253.7萬瓩。至於今日備轉容量約397.5萬瓩，備轉率約10.99%，維持供電綠燈。
根據台電今年的用電量排名，今日是連續第三天創今年用電新高，今日是3616.0萬瓩，6月16日是3567.4萬瓩，6月15日則是3509.6萬瓩，排名第四的是6月12日的3501.0萬瓩，排名第五的是6月4日的3493.5萬瓩。
此外，今日的用電量也創下歷史6月用電量新高紀錄，歷史6月用電排名第二為2018年6月8日的3610.2萬瓩，排名第3三的是2019年6月20日的3595.9萬瓩，排名第四是2019年6月21日的3592.8萬瓩，排名第五為2018年6月6日的3580.2萬瓩。
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