太熱了！今日用電量上衝3616萬瓩 今年新高

熱爆了！根據台電統計，今（17）日最高用電量於下午1點41分達3616.0萬瓩，已連續第三天創今年用電新高，同時也創下歷史六月用電量新高。

台電表示，天熱太陽也大，用電最高當下，太陽光電發電量也達253.7萬瓩。至於今日備轉容量約397.5萬瓩，備轉率約10.99%，維持供電綠燈。

根據台電今年的用電量排名，今日是連續第三天創今年用電新高，今日是3616.0萬瓩，6月16日是3567.4萬瓩，6月15日則是3509.6萬瓩，排名第四的是6月12日的3501.0萬瓩，排名第五的是6月4日的3493.5萬瓩。

此外，今日的用電量也創下歷史6月用電量新高紀錄，歷史6月用電排名第二為2018年6月8日的3610.2萬瓩，排名第3三的是2019年6月20日的3595.9萬瓩，排名第四是2019年6月21日的3592.8萬瓩，排名第五為2018年6月6日的3580.2萬瓩。