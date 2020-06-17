帶動中小企業提升經營能力 「金書獎」甄選活動開跑
經濟部中企處今（17）日表示，為鼓勵作（譯）者及出版業界出版有益中小企業經營管理者閱讀的叢書，今年將持續辦理「金書獎-優良中小企業經營管理出版品推廣活動」，期待透過優良中小企業經營管理出版品甄選與推薦，帶動中小企業讀書風氣，提升其經營能力及開拓視野。
中企處指出，「金書獎」甄選範圍涵蓋中小企業各發展階段所需學習或追求卓越的課題，參選類別包括「經營管理類」、「科技與資訊類」、「行銷類」、「財務金融類」、「創新與創業類」及「傳記類」等。且為有效拓展推廣成效，後續也將與國內圖書館合作，設立專區聯合展示。
中企處表示，「金書獎-優良中小企業經營管理出版品推廣活動」報名自即日起至109年7月17日（星期五）截止，歡迎踴躍參加。更多訊息請至金書獎活動官網，或洽金書獎工作小組張小姐（02-3343-1122）、郭小姐（02-3343-1150）查詢。
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