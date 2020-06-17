超前部署 龔明鑫：政府將進行經濟發展新模式2.0

面對後疫情時代的經濟超前部署，國發會主委龔明鑫今天指出，「疫情讓全世界改變台灣，台灣也改變了世界」，未來:政府將進行經濟發展新模式2.0，超前部署前瞻性太空產業及微衛星，成立數位發展部；落實六兆投資，推動亞洲高階製造中心。擴大投資綠能1.5兆、前瞻二期0.4兆，金融服務業千億，打造亞洲企業資金調度及高階資產管理中心，也希望成立國際級SI（系統整合System Integration，SI）公司。

龔明鑫今天應邀到三三會進行專題演講「迎接全球後疫情時代台灣如何超前部署未來發展」。

龔明鑫指出，台灣因為防疫成功，經濟表現受到的衝擊比其他國家小，表現好是因為現在三大投資台灣方案上兆元能逐步落實，出口1-4月正成長，但南韓及日本都衰退 8.0%，台灣雖5月小幅衰退，但1-5月仍有1.5%成長。

他說，全球失業率也產生嚴重影響，但台灣推出史上規模最大的紓困方案1.05兆，紓困方案就有7000億元，銀行貸款紓困融資包括自辦金額已超過9000億元，馬上要破一兆元，這些資金流到市面上，對經濟有很好效果。

龔明鑫指出，政府也有紓困民眾與中小企業，主軸是一定要保住企業元氣，因此沒有額外資源發現金，因為是鎖定應該要救企業度過這難關，其中利用薪資補貼，已幫助25600家廠商保住57萬以上台灣人不失業、不減薪，否則失業率可跳到6%，而且一旦未來景氣復甦，又要把這些人找回來，成本更高，所以才將資源集中在此。

他說，整體來說，因為跨境人流保不住，所以一定要保住物流與人流，只要有企業受影響，金流一定要做到。但又擔心銀行呆帳風險，所以國家的信保機制保住銀行，不用擔心，由政府保證，甚至讓基層行員免責條款，所以金流速度很快。

龔明鑫說，主計總處預估全年經濟成長率1.67%，相對其他國家表現非常好。昨天IMD也公布排名，台灣提升5名到11名，以今年狀況，明年公布成績會更好，相對經成長率出口及投資都對經濟正向力量，未因疫情中斷，投資三大方案出口也有到位。

龔明鑫指出，今年新設公司增加，撤銷公司比以前少，給很大信心，表示企業願意挺住度過難關。近幾個月回來資金更多，回台方案已破千億，加上香港形勢，很多資金會回來，政府會做一些部署，抓住商機。

對於後疫情時代經濟超前部署，龔明鑫表示將推動進行經濟發展新模式2.0。首先，產業4.0持續發生，五加二加大，而且是百工百業都一起，會比過去更明顯，產業透過工業4.0，可以節省成本，提高效益，訂單更活絡，滿足智慧辦公、遠端控制。

其次是國際分工型態變化，未來不再只是零組件供應，而是有些生活型態大改變，台灣會有話語權與定義權，以往是大量生產，未來各國供應鏈會重疊生產，避免供應鏈斷鏈，水平貿易、產業內貿易更明顯，例如伺服器可能同時大陸及台灣生產，但品質有區隔。

第三是供應鏈分工關鍵的改變。他說，未來會從長鏈變短鏈，供應仍會存在，但每一段比較長，就要決定在那裡落地，以前是分十段，現在變三段，過去是生產成本為主，以後是關鍵技術，比成本更重要。因為可以用工業4.0解決成本。

第四國家的角 色會強化，也就是由開放、企業主導走向強化(例如口罩國家隊、金融國家隊)，政府主導(如資安)，尤其未來5G都要有政府的角色在裡面，與企業的合作會比過去更顪繁。

他說，經濟發展2.0，創新及研發會持續強化，過去五加二導入2.0與AI、5G，是未來工作重中之重，國際大廠對台灣的投資也會持續，而且加大投資金額。

此外，政府未來也會超前部署一些前瞻性太空產業及微衛星，成立數位發展部。另外台商回台及境外資金回台1.7兆元，落實六兆投資，推動亞洲高階製造中心；擴大投資創造就業，綠能1.5兆、前瞻二期0.4兆，金融服務業千億，打造亞洲企業資金調度及高階資產管理中心。